الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين في حي الشيخ جراح

المستقلة /- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عددا من الفلسطينيين عقب الاعتداء عليهم خلال مشاركتهم مائدة إفطار تضامني مع أهالي حي الشيخ جراح، بالقدس المحتلة، المهدد بالإخلاء.

ونقلت وكالة “وفا” عن مصادر قولها إن قوات الاحتلال استولت على سماعة مكبرة للصوت من أحد منازل أهالي حي الشيخ جراح.

وأضافت: أن مستوطنين اعتدوا على موائد إفطار رمضانية نصبت في حي الشيخ جراح تضامنا مع أهالي الحي المهددين بالإخلاء من منازلهم لصالح الاستيطان.

كما قاموا برش غاز الفلفل على الصائمين بالتزامن مع موعد الإفطار.وناشد أهالي الشيخ جراح أهالي العيسوية والطور وجبل المكبر وسلوان وراس العمود للحضور إلى الشيخ جراح في أسرع وقت ممكن.

ويواجه أهالي الحي المهدد بالإخلاء من قبل جمعيات استيطانية ومحاكم الاحتلال الاسرائيلي خطر التشريد والتهجير من القدس في أي لحظة.

وفي وقت لاحق، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه المواطنين المتواجدين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

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