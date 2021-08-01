الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على أهالي حي الشيخ جراح بمواد كيميائية

المستقلة /- أفادت وكالة “معا” الفلسطينية، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مدخل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، عشية جلسة في المحكمة العليا للنظر في النزاع القانوني بشأن الحي.

وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت مظاهرة في حي الشيخ جراح في القدس بالضرب والمياه العادمة، عشية جلسة في المحكمة العليا للنظر بقضية الحي.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مدخل حي الشيخ بالسواتر الحديدية، وانتشرت القوات الخاصة على طول المدخل ومنعت الدخول إليه باستثناء ساكنيه، وفور بدء الهتاف ضد قرارات الإخلاء، قامت القوات بملاحقة المتظاهرين واعتدت عليهم بالضرب والدفع حتى ابعدتهم باتجاه الشارع الرئيسي.

وتابعت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مواطنين فلسطينيين من القدس واخضعتهم للتفتيش الميداني.

ونشرت وسائل الإعلام الفلسطينية مقاطع فيديو توثق إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الشيخ جراح وقمعها للمحتجين باستخدام مواد كيميائية.

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