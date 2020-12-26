الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات كثيفه على غزة

المستقلة /- شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الجمعة، غارات استهدفت مناطق شرقي قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن كثافة الغارات أدّت إلى انقطاع التيار الكهربائي على مناطق واسع شرقي القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال موقعا للضبط الميداني شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وتسبب القصف الإسرائيلي العنيف بتضرر عدد من منازل المواطنيين القريبين من الموقع بحي التفاح، إضافة إلى وقوع أضرار مادية بمستشفى الدرة للأطفال في نفس المنطقة.

وتضرر كذلك بشكل كبير مركز تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في حي التفاح نتيجة القصف الإسرائيلي

ولم تعلن وزارة الصحة بغزو عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

وكان جيش الاحتلال أعلن مساء الجمعة، اعتراض القبة الحديدة لصاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في عسقلان، تم رصد عمليتي إطلاق صواريخ من قطاع غزة، تم اعتراضهما من القبة الحديدية”.

وكانت مواقع إسرائيلية تحدثت بأن صفارات الإنذار دوت في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

ولم تعلن الفصائل الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ صوب المستوطنات.