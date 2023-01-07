الاثنين .. انعقاد المؤتمر السادس والأربعين  لقادة الشرطة والأمن العرب

المستقلة/- اعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن انعقاد المؤتمر السادس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب في دولة الأمارات العربية المتحدة يوم الإثنين المقبل، ولمدة يومين.

وذكر بيان عن الامانة العامة “سيشارك في هذا المؤتمر، قادة الشرطة والأمن العرب وكبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية فضلا عن ممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي، الوكالة الأوروبية للتدريب على إنفاذ القانون، مشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة”.

ويناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال من بينها: جرائم غسل الأموال، أهمية الدور الذي يقوم به المتحدث الرسمي الأمني، وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022م، وتقريرا عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2022م، وسيستعرض بعض التجارب الأمنية المتميزة لبعض الدول الأعضاء.

كما سينظر في مشروع استراتيجية عربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية أعدته لجنة متخصصة انعقدت في نطاق الأمانة العامة في وقت سابق من هذا العام.

واشار البيان الى أن المؤتمر سيشهد عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها. كما ستصاحب المؤتمر فعاليات احتفالية خاصة بمناسبة مرور خمسين عاما على انعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1972م.