الاثنين ..القوات الامنية المضافة لحماية زائري الشعبانية تستكمل وصولها الى كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الجمعة ، عن استكمال وصول  القوات الضيفية من وزارتي الدفاع والداخلية لتأمين زيارة الشعبانية في المحافظة الاثنين المقبل .

وقال مصدر أمني في تصريح صحافي لـــــ ( المستقلة ) استكملت “القوات الضيفية من الجيش والشرطة وبمختلف الصنوف من موارد وزارتي الداخلية والدفاع وصولها إلى المحافظة  ، لدعم واسناد القوات المحلية في زيارة النصف من شعبان “.

وأضاف إن “تلك القوات وزعت مهامها الامنية خلال وصولها  حسب الخطة الامنية التي أعدتها قيادتي عمليات وشرطة كربلاء ، من  أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية جموع الوافدين والزائرين “.

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