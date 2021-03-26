الاثنين ..القوات الامنية المضافة لحماية زائري الشعبانية تستكمل وصولها الى كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الجمعة ، عن استكمال وصول القوات الضيفية من وزارتي الدفاع والداخلية لتأمين زيارة الشعبانية في المحافظة الاثنين المقبل .

وقال مصدر أمني في تصريح صحافي لـــــ ( المستقلة ) استكملت “القوات الضيفية من الجيش والشرطة وبمختلف الصنوف من موارد وزارتي الداخلية والدفاع وصولها إلى المحافظة ، لدعم واسناد القوات المحلية في زيارة النصف من شعبان “.

وأضاف إن “تلك القوات وزعت مهامها الامنية خلال وصولها حسب الخطة الامنية التي أعدتها قيادتي عمليات وشرطة كربلاء ، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية جموع الوافدين والزائرين “.