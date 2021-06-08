الاثارة تزداد بعد تصدر العراق المجموعة الثالثة من تصفيات مونديال 2022

المستقلة /- ازدادت حدة الإثارة في المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الدور الحاسم لتصفيات مونديال 2022، عقب فوز العراق 4-1 على كمبوديا، وخسارة البحرين 0-3 أمام إيران.

ويتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، ويتقدم بفارق نقطتين عن منتخب إيران صاحب المركز الثاني، الذي لعب أيضا 6 مباريات، بينما تراجع المنتخب البحريني للمركز الثالث، بعدما تجمد رصيده عند 12 نقطة، علما بأنه لعب 7 مباريات.

ويتأهل متصدر ترتيب المجموعات الثماني، وأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني إلى المرحلة النهائية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وضمان التأهل رسميا إلى كأس آسيا 2023.

وتتبقى لمنتخب العراق مباراتان أمام هونغ كونغ، ثم إيران، في حين سيلعب منتخب إيران مباراته الثانية أمام كمبوديا، بينما تنتظر منتخب البحرين مواجهة سهلة على الورق أمام هونغ كونغ.

وبما أن مواجهة هونغ كونغ وكمبوديا تبدوان في المتناول بالنسبة للعراق وإيران، فإن مواجهة المنتخبين في الجولة الأخيرة قد تكون حاسمة في تحديد هوية صاحب المركز الأول في المجموعة الثالثة.

ويحتاج منتخب العراق للفوز على هونغ كونغ والفوز أو التعادل أمام إيران، ليضمن التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور الحاسم في تصفيات كأس العالم 2022، بغض النظر عن نتائج إيران والبحرين.

أما في حال الخسارة في لقاء هونغ كونغ، فسيحتاج أسود الرافدين للفوز في المباراة الأخيرة ضد إيران للتأهل للدور الحاسم في تصفيات كأس العالم 2022.

أما منتخب إيران، فيحتاج إلى الفوز على كمبوديا ثم العراق لخطف صدارة المجموعة الثالثة، بغض النظر عن نتائج العراق والبحرين.

وتبدو فرص منتخب البحرين للتأهل للدور الحاسم ضئيلة جدا ولكنها قائمة، حيث يجب عليه الفوز على هونغ كونغ، وانتظار خسارة العراق وإيران في الجولة المقبلة، ثم تعادلهما (العراق وإيران) في الجولة الأخيرة، على أمل التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، ولكن إذ لم يتحقق هذا السيناريو، فستكون فرص العراق وإيران كبيرة للتأهل معا.