الاتفاق على أنشاء مجمع لكتاب العدول في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن وزير العدل القاضي سالار عبدالستار محمد ، اليوم الاحد ، عن الاتفاق مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي بشأن إنشاء مجمع لكتاب العدول في المحافظة وفي المناطق ذات الزخم العالي خلال الفترة المقبلة  .

وقال وزير العدل في تصريح لــــ ( المستقلة ) على هامش زيارته كربلاء ، إن “الاتفاق جاء  تماشيا مع حاجة المحافظة للدوائر ‏العدلية‎ ‎الذي سيساهم في تقديم الخدمات للأهالي وانجاز معاملاتهم بالسرعة ‏الممكنة “.

وأوضح إن “العمل المشترك والتعاون البناء بين ‏الوزارة والمحافظة  يضمن تحسين ظروف العمل في دوائر الدولة لتقديم ‏افضل الخدمات للمواطنين ، بما يدعم المؤسسات ‏الحكومية ويعزز ثقة المواطن ‏في كافة دوائر الوزارة ‏خدمة للصالح العام “.‏

وأشار إن “الوزارة تعمل وفق المناهج الحكومي في اجراءات ‏تسهيل ‏عمل المواطنين بصورة منتظمة وشفافية وانها على تماس ‏مباشر معهم ‏بهدف الاسراع في انجاز معاملاتهم التي دأبت الوزارة على تنفيذها بشكل ‏مباشر” .‏

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، بحثنا مع وزير العدل آليات التعاون والتنسيق ما بين الحكومة المحلية والوزارة في دعم مؤسسات وزارة العدل في المحافظة والعمل على حل مشاكلها من اجل رفع مستوى الخدمة التي يقدمها الموظفين للمواطنين في ظل الضغط الكبير على الدوائر خاصة “.

وأكد الخطابي تم “الاتفاق على إنشاء المجمع العدلي ضمن موازنة عام  2022 ، مع الايجار المؤقت لأماكن تستوعب المراجعين “.

وأوضح إن “هنالك مشاكل عديدة في الدوائر التابعة للوزارة منها قلة أعداد الموظفين  ، وعدم وجود بنايات كافية “.

وأضاف إن “المحافظة مستمرة بدعمها لكافة دوائر وزارة العدل من اجل تحقيق الهدف الرئيسي هو تقديم افضل الخدمات الى المواطنين “.

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