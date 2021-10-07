الاتفاقية الصينية.. 80% نسبة تنفيذ مشروع بناء الف مدرسة

المستقلة/- وصلت نسبة تنفيذ مشروع الالف مدرسة التي تم الاتفاق على تنفيذها ضمن الاتفاقية الصينية الى 80 %، في وقت اكدت فيه وزارة التربية حاجة البلاد الى 6 الاف مدرسة لفك الدوام المزدوج.

وقال مصدر في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: ان “هناك متابعة لاعمال بناء مشروع الالف مدرسة في عموم البلاد التي تم الاتفاق عليها في العام 2019 بحسب اتفاقية القرض الصيني”.

وذكر انه “تم تحقيق نسب انجاز متقدمة وصلت الى 80 % لتنفيذها، وتم ادخال بعض منها للخدمة خلال المدة الماضية خاصة في محافظة بغداد، وهناك مدارس سيكتمل انشاؤها مطلع العام الدراسي 2021 ــ 2022، فضلا عن وجود مدارس لازالت قيد الانشاء”.

وبين انه “تم التنسيق مع الجهات المعنية من اجل تخصيص قطع اراض لبناء المدارس في بعض المناطق، حيث تم توزيعها بواقع 7 الى 10 مدارس لكل منطقة اعتمادا على الكثافة السكانية لكل منها وحاجتها للابنية المدرسية”.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق السعدون لـ”الصباح”: ان “البلد بحاجة الى بناء 6 الاف مدرسة حاليا للوصول الى الدوام الاحادي، لان اغلب المدارس القائمة والداخلة في الخدمة مشمولة بالدوام الثنائي او الثلاثي اي تشترك في بناية مدرسية اكثر من مدرسة مع اختلاف توقيتات الدوام لكل منها”.

واكد ان “البلد بحاجة الى عدد اكبر من المدارس للوصول الى مرحلة الصفوف النموذجية من حيث عدد الطلبة في الصف الواحد”، لافتا الى “سعي الوزارة الى ان تكون جميع المدارس نموذجية من ناحية طرائق التعليم واعداد الطلبة والهيئات التدريسية والاثاث المدرسي والمختبرات الحديثة”.

واشار السعدون الى ان “الابنية المدرسية بحاجة الى دعم كبير من قبل الجهات المعنية لتوفير البيئة الملائمة للطلبة والملاكات التعليمية، لذلك يشرف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شخصيا على المشروع الوطني لبناء المدارس”.