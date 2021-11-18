الاتصالات : عززنا خدمة الانترنت للمؤسسات الحكومية في نينوى وكربلاء

المستقلة/- أعلنت وزارة الاتصالات، عن ادخال كابلات جديدة للانترنت الى الخدمة واخرى قيد الانشاء لصالح المؤسسات الحكومية في محافظتي نينوى وكربلاء .

وقال مدير العلاقات والاعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة ناطق احمد ابراهيم في بيان تلقت المستقلة اليوم الخميس، ان “الشركة عملت على تعزيز خدمة الانترنت للمؤسسات الحكومية في محافظتي نينوى وكربلاء من خلال انشاء مسارات جديدة لمد كابلات ضوئية لضمان عمل الأجهزة الخاصة بالاتصالات وتطوير خدمات تلك المؤسسات المقدمة للمواطنين”.

وأضاف إبراهيم، ان “الشركة تعمل بدعم من الحكومات المحلية، حيث تم انشاء قنوات ومنهولات جديدة يبلغ طولها اربعة كيلومترات ضمن محافظة كربلاء المقدسة لمد الكابلات بغية تعزيز سعات خدمة الانترنت وعدد المستخدمين المتزايد”.

واوضح ان “المسار الجديد في كربلاء سيعمل كمسار بديل ايضا ويقدم خدمات جيدة خلال الحالات الاستثنائية بقطع خدمة الانترنت عن بعض المناطق بسبب الاعمال المدنية للجهات الخدمية اذ سيوفر الخدمة بشكل جيد”، مشيرا الى “اعداد خطة لتوفير خدمة الانترنت للمؤسسات الحكومية في محافظة نينوى من خلال ادخال كابلات ضوئية جديدة الى الخدمة لزيادة السعات المستخدمة في المحافظة بما يخدم اكمال معاملات المواطنين بوقت قياسي خاصة في المؤسسات الخاصة بوزارة الداخلية”.

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