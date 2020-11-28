الاتصالات تكشف عدد مشتركين الإنترنت في الاردن

المستقلة /- كشفت آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن عدد اشتراكات الانترنت بمختلف تقنياتها وأنواعها في سوق الاتصالات المحلية سجلت مع نهاية النصف الاول من العام الحالي حوالي 7.9 مليون اشتراك فيما استحوذت خدمة الانترنت المتنقل عريض النطاق ” الموبايل انترنت” على الحصة الاكبر منها.

وذكرت الارقام – الواردة في تقرير رسمي حديث منشور على الموقع الالكتروني لهيئة الاتصالات- أن خدمات الانترنت بمختلف تقنياتها ومع تسجيلها هذا المستوى فإن نسبة انتشار اشتراكات الانترنت بلغت 74 % من عدد السكان، وفقا لما ذكرت يومية الغد.

وتعرف نسبة الانتشار بأنها عبارة عن ناتج قسمة عدد الاشتراكات في فترة ما على عدد السكان خلال هذه الفترة.

وذكرت البيانات الصادرة عن هيئة الاتصالات أن توزيع اشتراكات الانترنت في المملكة مع نهاية النصف الاول من العام الحالي جاءت على النحو التالي : 7.38 مليون اشتراك في ” الموبايل انترنت” ، وحوالي 519 الف اشتراك في الانتنرت الثابت.

وبالنسبة لخدمات الخلوي أظهرت ارقام هيئة الاتصالات أن عدد اشتراكات الخدمة مع نهاية النصف الاول من العام الحالي سجلت حوالي 7.4 مليون اشتراك معظمها من فئة الخطوط المدفوعة مسبقا.

وذكرت البيانات أن قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية ومع تسجيلها هذا الرقم، فإن نسبة انتشار اشتراكات الخلوي قد بلغت 69 % من عدد السكان مع نهاية شهر حزيران الماضي.

وتعد سوق الخلوي المحلية من أكثر أسواق المنطقة تنافسية بوجود ثلاث شبكات اتصالات متنقلة رئيسية تعمل في هذه السوق.

وأوضحت بيانات هيئة الاتصالات أن فئة الخطوط المدفوعة مسبقا شكلت النسبة الأكبر من اجمالي عدد اشتراكات الخلوي في المملكة حيث تعد هذه الخدمة الأكثر طلبا في سوق الاتصالات المحلية مع سهولتها وتوفيرها البطاقات المدفوعة مسبقا للحصول على الخدمة.

وأوضحت الأرقام أن فئة الخطوط المدفوعة مسبقا بلغ اعداد اشتراكاتها حوالي 6 ملايين خط مع نهاية النصف الاول شكلت نسبة 81.3 % من اجمالي عدد اشتراكات الخلوي في المملكة.

وأما فئة الخطوط المدفوعة لاحقا (الفواتير) فقد سجلت حوالي 1.38 مليون خط مشكلة نسبة 18.7 % من اجمالي اعداد اشتراكات الخلوي.

وبالنسبة لخدمات الهاتف الثابت – التي تعاني تراجعا منذ سنوات بسبب الانتشار المتزايد لخدمات الهاتف الخلوي – فقد اظهرت ارقام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ان عدد الاشتراكات فيها بلغ أكثر من 321 ألف اشتراك مع نهاية النصف الاول من العام الحالي.

وبينت الأرقام أن نسبة انتشار اشتراكات الهاتف الثابت لعدد السكان بلغت نهاية النصف الاول من العام الحالي 3 % مع الاشارة الى ان الهاتف الثابت يستخدمه أكثر من فرد حيث يقدر الخبراء ان متوسط عدد افراد الأسرة الأردنية يتراوح بين 4 إلى 5 افراد”.

وأوضحت الأرقام أن اجمالي عدد اشتراكات الهاتف الثابت في المملكة توزع بين 217 آلاف اشتراك للمنزلي وحوالي 104 ألف اشتراك للتجاري.