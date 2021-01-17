الاتصالات تستحدث مسارات جديدة للمضي بخطة تفعيل الجيل الرابع

المستقلة/- بدأت وزارة الاتصالات حملة كبرى لاستحداث مسارات جديدة واستبدال الاخرى، الخاصة بنقل سعات الانترنت، للمضي بخطة تفعيل الجيل الرابع في محافظة البصرة.

في غضون ذلك تعتزم مديرية اتصالات ومعلومات بابل المباشرة بتقديم خدمات الجيل الرابع 4G في المحافظة.

وقالت مسؤولة العلاقات والاعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة ايناس الجلبي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: انه استكمالا لما بدأت به الوزارة بما يخص تفعيل خدمات الجيل الرابع ببغداد والمحافظات، باشرت استحداث مسارات جديدة ومد كابلات ضوئية بعدد شعيرات مضاعفة ضمن المحافظات الجنوبية.

واكدت انه تم استبدال الاجهزة الناقلة والموزعة لسعات الانترنت داخل المحافظات بأخرى متطورة، استعدادا لاطلاق خدمات الجيل الرابع بعد استحصال الموافقات الخاصة به، مشيرة الى ان تهيئة البنى التحتية تأتي استعدادا لتقديم خدمات الجيل الرابع المزمع العمل به العام الحالي .

وافصحت الجلبي عن انه تم استبدال المسار الرابط بين محافظتي البصرة وميسان، وتغيير المسار الخاص بمجمع اتصالات شط العرب وصولاً الى الطرق المؤدية لمنفذ الشلامجة الحدودي، كما جرى رفع سعة الكابل الضوئي من 12 إلى 48 لكون ذلك سيوفر خدمات عالية الجودة عند اطلاق الجيل الرابع وادخاله للخدمة، إذ يعد هذا المسار من المسارات المهمة التي تربط العراق بجمهورية ايران الاسلامية ويستخدم في نقل سعات الانترنت الدولية.

الى ذلك اعلنت مديرية اتصالات بابل عزمها المباشرة بتقديم خدمات الجيل الرابع 4G في المحافظة، بحسب ما افاد به مديرها علي عبد الله.

واوضح لـ”الصباح” انه تم تطبيق الخطة الخاصة بالتحول للجيل الرابع، التي تضمنت القيام بحملة لتأهيل وصيانة مسارات الكابل الضوئي، وزيادة عدد البدالات العاملة في مشروع تناقل البيانات، وتعزير البنى التحتية بأجهزة حديثة تتيح تناقل سعات انترنت اكبر من سابقتها، مبينا ان الملاكات الفنية قامت بربط مواقع الشركات المجهزة لخدمات الهاتف النقال عبر مشروع المترو، مؤكداً جهوزية المديرية للشروع بتقديم خدمات الجيل الرابع في المحافظة.

واضاف عبد الله ان المديرية تعمل على تقديم افضل خدمات الانترنت والاتصالات لمواطني المحافظة من خلال صيانة العوارض التي تحصل في شبكة الكابل الضوئي حال حدوثها فضلا عن العمل الجاد لتطوير البنى التحتية الناقلة لسعات الانترنت داخل المحافظة لكونه سيسهم في رفع كفاءة الخدمة واستمراريتها.