الاتصالات تزيل كابل ضوئي غير قانوني مخصص لتهريب سعات الانترنت

المستقلة /- كشفت وزارة الاتصالات عن ازالة كابل ضوئي غير قانوني مخصص لتهريب سعات الانترنت يمتد بين منطقتي الحمدانية وبعشيقة شرق الموصل.

وقالت مسؤولة العلاقات والاعلام بالشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة ايناس الجلبي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: انه تم ضبط كابل ضوئي يجهز سعات انترنت مهربة شرق الموصل، وتم التوجيه لشركات الانترنت العاملة في نينوى بضرورة العمل لتفعيل سعات الانترنت وتسويقها محلياً بشكل قانوني وفق الضوابط والتعليمات النافذة الخاصة بالشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

وذكرت ان عملية كشف التجاوز تمت بعد اجراء جولات ميدانية من قبل اللجان المختصة بازالة التجاوزات لكشف المسارات الخارجية للكابلات الضوئية، حيث تم ازالته ومصادرة عقدة ضوئية في موقع البرج وتثبيت حالة التجاوز بموجب محضر قانوني اصولي ومحاسبة المتورطين بالتهريب، اضافة الى تدقيق عمل الابراج التي تقوم بتزويد خدمات الانترنت الى المستخدم النهائي.

واشارت الى التنسيق مع الجهات الامنية المختصة ذات العلاقة في منطقتي الحمدانية وبعشيقة ولجنة ازالة التجاوزات في قاطع شرق الموصل لضبط كابل ضوئي هوائي غير مرخص يجهز احد الابراج بالخدمة غير

القانونية.

واضافت الجلبي ان الملاكات الفنية والهندسية في الشركة قامت بازالة التجاوزات الحاصلة على شبكة النفاذ الضوئي في منطقة الدورة ببغداد ورفع عدد من الكابينات غير المرخصة في منطقة ابو طيارة محلة 820 ومنطقة المهدية محلة 838 ضمن الرقعة الجغرافية لبدالة الدورة والتخلص منها بشكل كامل، فضلاً عن ازالة عدد من التقاسيم المنصوبة بطريقة مخالفة وغير اصولية.

وبينت ان ازالة التجاوزات ستسهم بتحسن خدمات الشبكة الضوئية وان العمل يجري حاليا على ازالة جميع التجاوزات على الشبكة الخارجية لمشروع FTTH للشبكة الضوئية في جانب الكرخ لتقديم خدمات انترنت مستقرة وعالية الجودة للمواطنين وحسب التوجيهات الوزارية الخاصة بهذا الصدد.