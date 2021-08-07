الاتصالات: المباشرة بتنصيب الحزم الضوئية لمشروع ’ميترو بغداد’

المستقلة/- اعلنت وزارة الاتصالات، المباشرة بأعمال تنصيب الحزم الضوئية لصالح الشركات المنفذة لمشروع “مترو بغداد” ضمن جانب الرصافة.

وقال مدير العلاقات والاعلام في مديرية اتصالات الرصافة بسام جبار محمد في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، اليوم السبت، إن “اعمال التنصيب للحزم التي تنفذها الملاكات الفنية والهندسية للمديرية، ستمتد من بدالة الجادرية الى مقر المركز الرئيس للكابل الضوئي في الكرادة ضمن مشروع المترو، بعد اجراء كشف موقعي للبدالة للبدء بنصب الاجهزة الخاصة به”.

وأضاف ان “المديرية تعمل على تذليل العقبات كافة امام تمرير سعات مشروع المترو، لضمان استقرارية الخدمة المقدمة للمواطنين والمؤسسات المستفيدة من خدماته”.

واشار الى “اتمام المديرية لأعمال ربط احد مواقعها ضوئيا ضمن الخطة الاستباقية التي اعدت للمشروع المذكور”.

ويضمن المشروع بحسب ما اعلنته وزارة الاتصالات في وقت سابق، استخدام (السيرفرات) ذات السعات العالية، واجهزة التراسل المختلفة لنقل سعات الانترنت الكبيرة الى الشركات المجهزة للخدمة داخل المدن وبجودة عالية.

وكشف محمد عن “حدوث عطل بمسار (العلوية – السنك) تسببت به حفريات الدوائر الخدمية بمنطقة الكرادة، وهو احد مسارات الكابل الضوئية ضمن مشروع شبكة النفاذ الضوئي (المترو) سعة 48 شعيرة بالمسار الرابط بين بدالتي العلوية والسنك، وتم تحديد القطع من قبل هيئة صيانة القابلو الضوئي بجهاز( OTDR ) “.