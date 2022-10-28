الاتراك يعاودون قصف جبل سنجار من جديد

المستقلة/-سجاد شنكالي/.. عاود الجيش التركي مساء الجمعة (28 تشرين الأول 2022)، قصف مقتربات جبل سنجار بمحافظة نينوى.

وقال مصدر محلي تم تنفيذ القصف بطائرة مسيرة استهدفت مراكز تواجد حزب العمال الكوردستاني في جبل سنجار.

وتتواجد قوات PKK على جبل سنجار منذ عام 2014 ، حيث دخلت عبر الحدود السورية بدعوى حماية الايزيديين من تنظيم داعش الارهابي.

وتقول الحكومة التركية أن هذا التواجد يشكل خطرا كبيرا على القوات التركية بسبب موقعها الحدودي التي يربطها بالحدود السورية العراقية.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

التنمية المستدامة واستجاباتها العالمية لتقويض التطرّف

اخبار العراق

إيبرا ودجلة يحتفيان بالاسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية

اخبار العراق

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

اخر الاخبار

روسيا تعلن انتهاء عملية إجلاء المدنيين من خيرسون

اخر الاخبار

الرواتب التي يتلقاها أبرز الزعماء الأوروبيين

اخر الاخبار

اتفاق فرنسي بريطاني بشأن التعاون في ملف الهجرة عبر المانش

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

التنمية المستدامة واستجاباتها العالمية لتقويض التطرّف

اخبار العراق

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

اخر الاخبار

الرواتب التي يتلقاها أبرز الزعماء الأوروبيين

اخر الاخبار

اتفاق فرنسي بريطاني بشأن التعاون في ملف الهجرة عبر المانش

اخبار فلسطين

ثلاثةُ أيامٍ قبل الانتخابات الإسرائيلية الخامسة

اخبار العراق

الاتراك يعاودون قصف جبل سنجار من جديد

اخر الاخبار

نقمة النسيان!

اخر الاخبار

نقمة النسيان!

اخبار العراق

علي شداد يدعو الحكومة الى الالتزام بتنفيذ برنامجها الذي اعلنته

اخبار العراق

“التعاون الإسلامي” ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

اخبار العراق

يونامي ترحب بمنح الثقة للحكومة العراقية وتؤكد استعدادها لتقديم الدعم

اخبار فلسطين

محمد عساف: أهم أغنية قدمتها كانت عراقية

اخبار العراق

بالصور.. جلسة مجلس النواب للتصويت على الحكومة الجديدة

اخبار العراق

مجلس النواب يصوت على حكومة السوداني

اخبار العراق

السوداني : جائحة الفساد أكثر فتكاً من كورونا وكانت السبب وراء العديد من المشاكل

اخر الاخبار

لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاق ترسيم الحدود البحرية

اخبار العراق

القبض على مدير كهرباء دربندخان على خلفية اختفاء أبراج لنقل الطاقة