الاتراك يعاودون قصف جبل سنجار من جديد

المستقلة/-سجاد شنكالي/.. عاود الجيش التركي مساء الجمعة (28 تشرين الأول 2022)، قصف مقتربات جبل سنجار بمحافظة نينوى.

وقال مصدر محلي تم تنفيذ القصف بطائرة مسيرة استهدفت مراكز تواجد حزب العمال الكوردستاني في جبل سنجار.

وتتواجد قوات PKK على جبل سنجار منذ عام 2014 ، حيث دخلت عبر الحدود السورية بدعوى حماية الايزيديين من تنظيم داعش الارهابي.

وتقول الحكومة التركية أن هذا التواجد يشكل خطرا كبيرا على القوات التركية بسبب موقعها الحدودي التي يربطها بالحدود السورية العراقية.