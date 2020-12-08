الاتحاد الوطني : بغداد هي المكان الوحيد لحل مشاكل إقليم كردستان

المستقلة /- أكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، أن بغداد هي المكان الوحيد لحل مشاكل إقليم كردستان.

وقال جنكي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الثلاثاء: “سُررنا بلقاء كل من ديفد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميريكي لشؤون الشرق الأدنى، وديفد كوبلي نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق وماثيو تولر سفير الولايات المتحدة الأميركية في العراق، حيث ناقشنا معاً خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية خاصة موضوع حصة الإقليم من موازنة عام ٢٠٢١”.

وأضاف “أوضحنا خلال اللقاء، بأننا نود أن نكون نقطة الالتقاء بين كل من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية من أجل حل المشاكل كافة، كما أشرنا أيضا إلى الأوضاع السيئة وتبعات عدم إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان وتأثير ذلك على الأحوال المعيشية للمواطنين”

وتابع جنكي “شددنا على الوعود التي قطعناها لشعبنا لكي نكثف جهودنا من أجل حل جميع المشاكل العالقة بين حكومة اإقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وأن نكون صادقين مع ابناء شعبنا ونبين لهم نتائج تلك المساعي المبذولة”.

وبين، “وشددنا كذلك، على ضرورة قيام حكومة إقليم كردستان بإرسال فريق ذو صلاحيات من أجل الوصول إلى اتفاق مع بغداد، لأن بغداد هي المكان الوحيد لحل مشاكلنا وعلى الجميع أن يعوا حقيقة أنه لا طريق أمام حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية سوى الاتفاق وفقا للدستور العراقي وحل جميع المشاكل والقضايا العالقة”.