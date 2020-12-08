الاتحاد الوطني : بغداد هي المكان الوحيد لحل مشاكل إقليم كردستان
المستقلة /- أكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، أن بغداد هي المكان الوحيد لحل مشاكل إقليم كردستان.
وقال جنكي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الثلاثاء: “سُررنا بلقاء كل من ديفد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميريكي لشؤون الشرق الأدنى، وديفد كوبلي نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق وماثيو تولر سفير الولايات المتحدة الأميركية في العراق، حيث ناقشنا معاً خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية خاصة موضوع حصة الإقليم من موازنة عام ٢٠٢١”.
وأضاف “أوضحنا خلال اللقاء، بأننا نود أن نكون نقطة الالتقاء بين كل من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية من أجل حل المشاكل كافة، كما أشرنا أيضا إلى الأوضاع السيئة وتبعات عدم إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان وتأثير ذلك على الأحوال المعيشية للمواطنين”
وتابع جنكي “شددنا على الوعود التي قطعناها لشعبنا لكي نكثف جهودنا من أجل حل جميع المشاكل العالقة بين حكومة اإقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وأن نكون صادقين مع ابناء شعبنا ونبين لهم نتائج تلك المساعي المبذولة”.
وبين، “وشددنا كذلك، على ضرورة قيام حكومة إقليم كردستان بإرسال فريق ذو صلاحيات من أجل الوصول إلى اتفاق مع بغداد، لأن بغداد هي المكان الوحيد لحل مشاكلنا وعلى الجميع أن يعوا حقيقة أنه لا طريق أمام حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية سوى الاتفاق وفقا للدستور العراقي وحل جميع المشاكل والقضايا العالقة”.
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