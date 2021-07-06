الاتحاد المصري يهاجم ليفربول بسبب محمد صلاح

المستقلة/- وجه أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري انتقادات غير مباشرة لليفربول بشأن أزمة عدم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو.

وكان منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدربه شوقي غريب يرغب في مشاركة صلاح بمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بـ”طوكيو” والتي تنطلق بعد أيام، ولكن ليفربول رفض الأمر بشكل كلي.

وقال مجاهد في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “بدأنا الحديث مع ليفربول منذ فترة طويلة لأن صلاح أراد خوض دورة الألعاب الأولمبية، ولكن ليفربول لم يكن واضحا معنا منذ البداية”.

وأضاف: “حاولت مرات عديدة مع ليفربول، لإقناعه بالسماح لصلاح بأن يكون جزءا من المنتخب المصري الأولمبي لكنه رفض تماما، وعلمت هذا الأمر في في يونيو/ حزيران، على أي حال نحن نحترم قرار النادي”.

وأردف: “محمد أراد أن يلعب دورة الألعاب الأولمبية، لقد تحدث معي ، لقد بذلت قصارى جهدي لإحضاره للمنتخب، هو كان لاعبا رئيسيا في خططنا، لكن النادي رفض”.

وأتم: “الآن، نحتاج إلى المضي قدما، ونسيان ما حدث والتركيز على مشاركتنا في المنافسات التي نتمنى تحقيق النجاحات فيها”.

يذكر أن صلاح سبق له المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وذلك خلال نسخة لندن 2012، علما بأن المنتخب الأولمبي المصري يتواجد في النسخة المقبلة بالمجموعة الثالثة الصعبة رفقة الأرجنتين، وإسبانيا، وأستراليا.