الاتحاد المصري يصدر قرارا جديدا بخصوص كأس العرب

المستقلة/- قال الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، إن المنتخب الأول سيخوض بطولة كأس العرب، المقررة في قطر خلال ديسمبر/كانون أول المقبل، بأفضل تشكيل متاح حينها.

وأضاف الاتحاد، في بيان، أن البطولة ستقام في توقيت يناسب إعداد الفراعنة للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية، المقررة بالكاميرون في يناير/كانون ثان المقبل.

وتابع: “كما أن الاتحاد المصري، استقبل أمر مشاركته العربية، منذ الوهلة الأولى للإعلان عنها، بكل التقدير والاهتمام، وهو ما انعكس على تشكيل الوفد المصري المشارك في مراسم قرعة البطولة، برئاسة رئيس الاتحاد، وبصحبته مدير المنتخب الوطني الأول، محمد بركات”.

وأوضح الاتحاد أنه كان من المفترض أيضا تواجد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، ضمن الوفد، لولا إصابته بفيروس كورونا حينها.

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