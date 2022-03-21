الاتحاد الكردستاني : هذا علاقة ازمة رئاسة الجمهورية بالبيت الكردي

المستقلة /- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، ان الخروج من الانسداد السياسي بشأن رئاسة الجمهورية لايرتبط بتوافق البيت الكردي على شخصية معينة، بقدر التفاهم داخل البيت الشيعي.

وقال السورجي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لم يحصل بينهما أي تقارب في الوقت الراهن، حيث لايوجد انفراج للازمة السياسية القائمة بين الحزبين”.

وأضاف ان “حل الازمة والخروج من الانسداد السياسي لايرتبط بالبيت الكردي وانما مرهون بتفاهمات البيت الشيعي خصوصا الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية، وفي حال عدم اتفاقهم فأن من المستحيل تمرير رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان”.

وبين ان “اتفاق البيت الشيعي سيحقق 220 نائبا وهذا العدد كافي لتمرير مرشح رئاسة الجمهورية، حيث ان المشكلة الحقيقية تكمن لدى البيت الشيعي، لان اتفاق الاكراد على مرشح معين قد يواجهه رفض من داخل الأحزاب الشيعية وقد يتم تعطيل الجلسة من قبل احد الأطراف المعترضة”.

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