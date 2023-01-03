اتحاد الكرة يسمي غالب الزاملي رئيساً للجنة الامنية لـ خليجي 25

المستقلة/- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم وبالتنسيق مع الاتحاد الخليجي تسمية العضو غالب الزاملي رئيساً للجنة الامنية لبطولة خليجي 25.

وقال عضو اتحاد الكرة العراقي غالب الزاملي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، انه باشر بمهمته فوراً اذ عقد اجتماعاً موسعاً مع قائد عمليات البصرة اللواء علي الماجدي وقائد شرطة البصرة اللواء قاسم راشد وتم وضع خطة امنية محكمة للسيطرة على كل صغيرة وكبيرة قبل وخلال وبعد انتهاء بطولة خليجي 25 يوم 19 من الشهر الحالي.

واوضح ان الخطة الامنية التي وضعها مع الاخوة شملت حماية الشخصيات والوفود والجمهور وتأمين الحماية لأماكن اقامة الوفود وللقادمين جواً لمطار البصرة وبراً عبر المنافذ الحدودية وكل الجوانب الامنية الاخرى.

واشار الى ان اللجنة الامنية عقدت اجتماعاً مطولاً مع لجنة تشريفات الاتحاد وتم تنسيق العمل ووضع الخطوط العريضة لخطة مناسبة تؤمن الامن والامان للوفود، بالتعاون مع الجهات الامنية في محافظة البصرة، لافتاً ان لجنتنا تنفذ كل المتطلبات والاحتياجات الامنية التي تؤشرها اللجنة المنظمة لخليجي 25 اضافة الى كل ما نراه مناسبا ويخدم الجانب الامني خلال البطولة.

تجدر الاشارة الى ان وفود منتخبات الخليج بدأوا يتوافدون للبصرة للمشاركة في بطولة خليجي 25 حيث وصل لحد الان ثلاثة وفود هي، الكويت والامارات وسلطنة عمان فضلا عن دخول الجمهور الخليجي الى ارض البصرة .