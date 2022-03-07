الاتحاد العراقي يكشف عن موعد وصول منتخب الامارات واللجنتين الدولية والآسيوية إلى بغداد

المستقلة /- كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن موعد وصول منتخب الامارات ولجنة الاتحادين الدولي والاسيوي الى بغداد استعدادا للقاء المنتخب الوطني مع نظيره الاماراتي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم .

وقال عضو اتحاد الكرة والناطق الاعلامي احمد عودة الموسوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن موعد وصول اللجنتين الدولية والآسيوية سيكون يوم 19 من شهر اذار الحالي، بينما سيكون موعد وصول وفد المنتخب الاماراتي يوم 22 ليغادر بعد يوم من خوض المباراة اي يوم 25 من هذا الشهر .

وبين أن حضور اللجنتين هو لتهيئة الجوانب التنظيمية للقاء العراق والامارات والكشف عن مدى جاهزية ملعب المدينة لاحتضان لقاء المنتخب الوطني ونظيره الاماراتي في مباراة التصفيات المؤهلة لكاس العالم .

وأضاف الموسوي أن اللجنتين تضمان منسقاً امنياً وطبياً واعلامياً، كما سيرافقهما بالمثل لجان عراقية، مبيناً أن عدد الذين سيحضرون ثمان اشخاص .

واكد الموسوي، أن الاتحاد العراقي لن يكن المنظم الاساس في هذا المباراة يوم 24، انما سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمهمة، مشيرا الى ان الاتحاد الدولي لم يسجل اي ملاحظات على ملعب الحبيبية الدولي في المباراتين السابقتين في نهائي الشباب ولقاء اوغندا الودي.

يذكر ان وفد اماراتي زار العراق للاطلاع على الملعب وجاهزيته وقد ابدى اعجابه التام لاستعدادات الجانب العراقي من تهيئة الملعب ومكان الاقامة وخرج بانطباع جيد جدا عن الملعب والفندق.

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الاتحاد العراقي يكشف عن موعد وصول منتخب الامارات واللجنتين الدولية والآسيوية إلى بغداد

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