الاتحاد العراقي يكشف عن موعد وصول الوفود المشاركة في خليجي 25

المستقلة /- تبدأ الوفود الرسمية المشاركة ببطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين المُقرر إقامتها خلال الفترة من السادس ولغاية التاسع عشر من شهر كانون الثاني المقبل، بالوصول إلى البصرة مطلع الشهر المقبل .

وقال الناطق الرسمي لاتحاد كرة القدم أحمد الموسوي في تصريح لصحيفة (الصباح)، تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء: إن”الوفود الخليجية المشاركة في خليجي 25 ستشرع بالوصول إلى البصرة في الثاني من شهر كانون الثاني المقبل للمشاركة في البطولة، التي تنطلق في السادس منه، ولكن ربّما أن هناك وفوداً ستصل قبل الموعد بيوم أو يومين أو بعده”.

وأضاف أن” التحضيرات بلغت مراحل متقدمة وتمت عملية التهيئة لاحتضان العرس الخليجي، لافتاً إلى أن جميع المنتخبات ستشارك في الفريق الأول وربّما السعودية فقط هي من ستحضر بمنتخب تعدّه لبطولة آسيا المقبلة، وقد تشهد منتخبات أخرى تطعيم صفوفها بأسماء شبابية لأغراض التجديد”.