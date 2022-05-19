الاتحاد العراقي يعلق على خبر المفاوضات مع المدرب الإسباني روبرت مورينو

المستقلة/- كشفت مصادر مقربة من الاتحاد العراقي لكرة القدم لموقع winwin القطرية و تابعته المستقلة، أن المدرب الإسباني روبرت مورينو، هو بين الخيارات المرشحة لتولي تدريب منتخب العراق، خلفاً للوطني عبد الغني شهد.

 

وقالت المصادر إن مدرب منتخب إسبانيا سابقاً يحظى بقناعة أغلبية أعضاء اللجنة الفنية، المكلفة من الاتحاد باختيار الكادر الفني الجديد، لقيادة المنتخب العراقي لـ4 سنوات مقبلة، مشيرةً إلى أن الساعات القادمة ستحدّد الموقف النهائي، بشأن فتح قنوات الاتصال المباشرة مع إبن الـ45 ربيعاً، أو اللجوء لخيار فني آخر، دون الكشف عن هويته.

وأضافت المصادر أن السيرة الذاتية التي يملكها روبرت مورينو جعلته الأقرب لتولي مهمة تدريب منتخب “أسود الرافدين”، ولكن بشرط أن يوافق على شروط اتحاد الكرة العراقي، في مقدمتها الموافقة على التواجد في بغداد، ومتابعة منافسات الدوري العراقي الممتاز، وأن تكون مدة التعاقد لـ4 سنوات، كاشفةً أن الجانب العراقي لم يتواصل حتى الآن بشكل مباشر مع المدرب الإسباني، ولم تُحدد القيمة المالية للتعاقد.

 

وعمل روبرت مورينو مساعداً مع لويس إنريكي في أغلب محطات التدريبية، في سيلتا فيغو وروما وبرشلونة ومنتخب إسبانيا، وفي عام 2019 تولى تدريب الماتادور بعد اعتذار المدير الفني لظروف عائلية، ولكنه غادر المهمة بعد عودة إنريكي مرة أخرى لتدريب المنتخب، وقادبعدها  موناكو الفرنسي في 13 مباراة، فاز في 5 لقاءات وتعادل في 3 مباريات، فيما خسر في 5 مواجهات.

وكانت آخر مهمة تدريبية له مع غرناطة في الموسم الحالي لمسابقة الدوري الإسباني، وجمع 31 نقطة من أصل 29 مباراة، وتمت إقالته في الـ6 من مارس/آذار الماضي.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

العراق يبرم عقداً مع شركة COSL الصينية لحفر 22 بئرا نفطية

اخر الاخبار

الفايز : عدم وجود قبول او رفض لمبادرة النواب المستقلين

اخر الاخبار

سبورت الإسبانية : دور مهم لتشافي في حسم صفقات برشلونة

اخر الاخبار

القضاء الاعلى : أوامر قضائية وإلقاء القبض على ستة تجار مخدرات في نينوى

اخبار العراق

وزارة التخطيط تعلن شمول موظفي العقود والأجراء اليوميين بـ الرقم الوظيفي

اخبار العراق

التعليم والتدريب الحديث ضرورويان للنهوض بالمرأة الريفية بالعراق

اخر الاخبار

اوغلو : واشنطن ستتفهم مخاوف تركيا بملف انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو

اخر الاخبار

اوغلو : واشنطن ستتفهم مخاوف تركيا بملف انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو

اخبار العراق

رغم صدور قرار المحكمة الاتحاديَّة.. البرلمان يستعد لقراءة قانون الدعم الطارىء

اخبار العراق

وزارة العمل تعتزم إطلاق استمارة للتسجيل الإلكتروني لذوي الاحتياجات الخاصة

اخر الاخبار

شركة هواوي تكشف رسميا عن ساعتها الذكية الرائدة الجديدة GT 3 Pro

اخبار السعودية

لوسيد تحصل على تمويل لبناء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في السعودية

اخر الاخبار

معالج يعرف الألم المزمن بأنه تجربة طويلة من المعاناة لمدة تزيد عن 12 أسبوعا

اخر الاخبار

وسط معارضة من الصين.. امريكا تطالب للاستفادة من”خبرة” تايوان في مكافحة كوفيد-19

اخر الاخبار

سابقة خطيرة.. يمكن اختراق سيارات تسلا الكهربائية وفتح ابوابها وادارة محركها

اخر الاخبار

اليوم .. انطلاق منافسات الجولة الـ 32 من الدوري العراقي الممتاز

اخبار العراق

سعدون : اوبك توافق على زيادة في حصة العراق بدءاً من أشهر تموز وآب وأيلول