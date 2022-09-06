الاتحاد العراقي يتفق مع إحدى الشركات الراعية لتجهيز ملابس المنتخب الوطني

المستقلة /- كشفت الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم عن اتفاقه مع إحدى الشركات الراعية لتجهيز ملابس المنتخبات الوطنية العراقية ، فيما حدد سبب تأخير اختيار الشركة الراعية الى المفاضلة بينها.

وقال عضو الاتحاد كوفند عبد الخالق في تصريح لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة، إن ” تأخير التعاقد مع شركة راعية لتجهيز ملابس المنتخب يعود الى عدة اسباب منها التنقيح وتحليل ملفات الشركات وحرص الاتحاد على اختيار افضل العروض من ناحية الجودة والسعر”، لافتاً الى إن “جميع تلك الاسباب أدت الى هذا التأخير”.

واضاف، أن “اجتماع الاتحاد الاخير كان بخصوص قضية التجهيز، حيث سيتم الاعلان قريباً عن النتيجة التي توصل اليها الاتحاد في هذا الملف”، مؤكداً “وجود اتفاق على شركة معينة لتجهيز المنتخب وسيعلن عنها خلال الايام القادمة”.

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