الاتحاد العراقي : لا تغيير في موعد مباراة كأس السوبر بين الجوية و الزوراء

الاتحاد العراقي : لا تغيير في موعد مباراة كأس السوبر بين الجوية و الزوراء

المستقلة /-أكد رئيس لجنة المسابقات الدكتور حيدر عوفي أن مباراة كأس السوبر بين القوة الجوية حامل اللقب لبطولتي الدوري والكأس والزوراء الوصيف بموعدها في السابع عشر من الشهر الجاري يوم الجمعة المقبل وغير قابلة للتأجيل.

وقال عوفي في تصريح صحفي تابعته المستقلة ,أن لجنة المسابقات ثبتت موعد كأس السوبر ولا يمكن تأجيل المباراة او تغيير موعدها حتى وأن أقيمت الانتخابات الخاصة باتحاد الكرة المقررة يوم غد، إلا أن موعد المباراة سيكون قائما بنفس الموعد.

وبين أن بطولة الدوري إلى الآن مثبتة في العشرين من الشهر الجاري، إلا أن لجنة التراخيص في الهيئة التطبيعية طلبت من لجنة التراخيص في الاتحاد الآسيوي منح فرصة للأندية تسوية مشاكلها المالية ومنحهم تمديد لمدة شهرين وإلى الآن لم نستلم ردا في هذا الخصوص.

وأشار إلى أن الدوري يتأجل في حال ارسل الاتحاد الآسيوي موافقته على التمديد سيكون هناك تأجيل بسيط لمنح الأندية فرصة إيجاد حلول وضمانات للحصول على الرخصة الآسيوية، وفي حال عدم الرد من الاتحاد الآسيوي فموعد الدوري قائم مثلما محدد له.

يشار إلى أن 14 ناديا من الدوري الممتاز لم يحصل على الرخصة الآسيوية بسبب ديون سابقة ومشاكل قائمة مع اللاعبين والمدربين حول المستحقات المالية.