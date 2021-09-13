الاتحاد العراقي : لا تغيير في موعد مباراة كأس السوبر بين الجوية و الزوراء

المستقلة /-أكد رئيس لجنة المسابقات الدكتور حيدر عوفي أن مباراة كأس السوبر بين القوة الجوية حامل اللقب لبطولتي الدوري والكأس والزوراء الوصيف بموعدها في السابع عشر من الشهر الجاري يوم الجمعة المقبل وغير قابلة للتأجيل.

وقال عوفي في تصريح صحفي تابعته المستقلة ,أن لجنة المسابقات ثبتت موعد كأس السوبر ولا يمكن تأجيل المباراة او تغيير موعدها حتى وأن أقيمت الانتخابات الخاصة باتحاد الكرة المقررة يوم غد، إلا أن موعد المباراة سيكون قائما بنفس الموعد.

وبين أن بطولة الدوري إلى الآن مثبتة في العشرين من الشهر الجاري، إلا أن لجنة التراخيص في الهيئة التطبيعية طلبت من لجنة التراخيص في الاتحاد الآسيوي منح فرصة للأندية تسوية مشاكلها المالية ومنحهم تمديد لمدة شهرين وإلى الآن لم نستلم ردا في هذا الخصوص.

وأشار إلى أن الدوري يتأجل في حال ارسل الاتحاد الآسيوي موافقته على التمديد سيكون هناك تأجيل بسيط لمنح الأندية فرصة إيجاد حلول وضمانات للحصول على الرخصة الآسيوية، وفي حال عدم الرد من الاتحاد الآسيوي فموعد الدوري قائم مثلما محدد له.

يشار إلى أن 14 ناديا من الدوري الممتاز لم يحصل على الرخصة الآسيوية بسبب ديون سابقة ومشاكل قائمة مع اللاعبين والمدربين حول المستحقات المالية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الاتحاد العراقي : لا تغيير في موعد مباراة كأس السوبر بين الجوية و الزوراء

اخر الاخبار

الامن والدفاع البرلمانية : قانون خدمة العلم سيرحل الى الدورة البرلمانية المقبلة

اخبار العراق

طقس العراق : تصاعد للغبار بدءاً من الخميس

اخر الاخبار

المفوضية العليا للانتخابات تعلن عن تفاصيل إجراءاتها لترصين العملية الانتخابية

اخر الاخبار

صراع شرس بين امازون وتسلا حول امتلاك شبكات الاقمار الصناعية

اخر الاخبار

دراسة : ارتباط كبير بين خطر فيروس كورونا وبين خطر الإصابة بالتهاب الوريد

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط وسط توقعات بارتفاع الطلب

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط وسط توقعات بارتفاع الطلب

اخبار العراق

مستشار : أكثر من 500 مراقب دولي وعربي سيراقبون الانتخابات القادمة

اخبار العراق

العدل تضع آلية انشاء مجمعات اصلاحية نموذجية ودور ملاحظية للأحداث

اخبار العراق

الكاظمي يختتم زيارته لإيران ويعود إلى العاصمة بغداد

اخبار العراق

ذي قار تلغي نظام الكفيل للوافدين الى المحافظة

اخبار العراق

رئيس جامعة ذي قار يمنع وسائل الاعلام من تغطية تظاهرة الاساتذة داخل حرم الجامعة

اخبار العراق

العراق يتلقى 100800 جرعة من لقاح كورونا (COVID-19) )تبرعات من ايطاليا

اخبار العراق

نقابة معلمي ميسان  تؤكد حل مشكة العلاوات والترفيعات الخاصة بالتربية 

اخر الاخبار

شرطة ميسان توضح  الأحداث التي رافقت تظاهرة المهندسين

اخبار العراق

وزير الداخلية يناقش  زيار ة الاربعينية في كربلاء ويوزع المهام الامنية