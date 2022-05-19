الاتحاد العراقي بدأ المفاوضات مع المدرب الإسباني روبرت مورينو

المستقلة/- أكد نزار أشرف، عضو لجنة الخبراء المشكلة من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم، أنه لغاية الآن لم يتم اختيار المدرب الأجنبي الجديد لقيادة المنتخب العراقي خلفاً للمدرب السابق عبد الغني شهد.

وقال أشرف إن «لجنة الخبراء درست الكثير من السير التدريبية للمدربين الأجانب، إلا أن هناك حقيقة يجب أن تصل إلى الجمهور، هي أن الوقت الحالي يشهد فورة لدى الكثير من الاتحادات في مختلف القارات للتعاقد مع مدربين، لأن المنتخبات التي خرجت من تصفيات كأس العالم الكثير منها قامت بتغيير مدربيها، كذلك المنتخبات التي ستشارك في كأس العالم قسم منها احتفظ بمدربيه، والقسم الآخر بدأ بالبحث عن مدربين أفضل، فضلاً عن ذلك أن وضعنا في العراق مختلف تماماً، لأن ليس كل المدربين يوافقون على العمل في العراق».

وأضاف أن «المدرب الإسباني روبرت مورينو، بات الأقرب لتولي مهمة تدريب المنتخب العراقي، لأنه أعطى موافقة مبدئية للاتحاد العراقي بالعمل في بغداد».

وتابع أن «المدرب البرتغالي خوسيه بيسيرو كان قريباً جداً من تولي مهمة تدريب المنتخب العراقي، إلا أن الاتحاد النيجيري تعاقد معه، وبالتالي طويت صفحته مع المنتخب العراقي، وبات الإسباني روبرت مورينو، هو الأقرب لتدريب المنتخب العراقي».

وأردف أن «مورينو متحمس للعمل في العراق، وهو مدرب في مقتبل العمر بالنسبة للمدربين، فضلاً عن ذلك يمتلك أسلوباً ممتعاً في التعامل مع اللاعبين».

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