الاتحاد العام للصحفيين العرب يرفض تقرير الخبراء الأمريكيين بشأن الشهيدة شيرين أبو عاقلة 

المستقلة/- اعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب عن رفضه لتقرير الخبراء الأمريكيين بخصوص فحص الرصاصة الإسرائيلية التي قتلت الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، مؤكدا بأنه “تقرير غير مهني ويعتبر تقريراً سياسياً وأمنياً ومنحازاً لإسرائيل”.

وقال الاتحاد في بيان أصدره اليوم “يهدف هذا التقرير المنحاز لإسرائيل الى التهرب من تحميل إسرائيل مسئولية إستهداف شيرين أبو عاقلة وإغتيالها المتعمد”.

وأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ثقتها بتقرير النائب العام الفلسطيني في هذا الشأن وبتقرير الأمم المتحدة ومؤسسات إعلامية أمريكية بارزة والتي أكدت إغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة من قبل الإحتلال الإسرائيلي .

واعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تضامنه بكل قوة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين فى إتخاذ كافة الإجرءات لتقديم الجناة الى المحكمة الجنائية الدولية وخاصة ضد قيادة جيش الإحتلال الإسرائيلي.

كما طالب المؤسسات الإعلامية العربية والدولية كافة بمواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة للشهيدة شيرين أبو عاقلة وعدم إفلات الجناه من العقاب ، مجددا مطالبته بإجراء تحقيق دولي محايد وشفاف .