الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين “بكل قوة” العدوان الإسرائيلي على سوريا

الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين “بكل قوة” العدوان الإسرائيلي على سوريا

المستقلة/- ادان الاتحاد العام للصحفيين العرب العدوان الاسرائيلي على جنوب العاصمة السورية دمشق عبر قصف جوي لتلك المنطقة والذي نتج عنه إصابة الصحفي غسان فطوم عضو المكتب التنفيذى لاتحاد الصحفيين فى الجمهورية العربية السورية.

وشدد الاتحاد العام للصحفيين العرب في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه على أن الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية هو امر “يتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة “.

وطالب كافة المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الإعتداءات المتكررة من جانب إسرائيل ضد الجمهورية السورية الشقيقة والزملاء الصحفيين السوريين .