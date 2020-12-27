الاتحاد الدولي يبحث مع محافظ ميسان انعقاد المؤتمر الثاني لجاموس ما بين النهرين

الاتحاد الدولي يبحث مع محافظ ميسان انعقاد المؤتمر الثاني لجاموس ما بين النهرين

المستقلة.. بحث ممثل العراق في الاتحاد الدولي للجاموس خالد الفرطوسي مع محافظ ميسان علي دواي وضع الترتيبات اللازمة ومناقشة الخطوط لانعقاد المؤتمر العلمي الدولي الثاني لجاموس ما بين النهرين المقرر انعقاده للفترة من ٢٢-٢٣ آذار ٢٠٢١ في محافظة ميسان.

المؤتمر سينعقد تحت شعار: “جاموس ما بين النهرين ثروة وطنية تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني” حيث دأب الاتحاد الدولي للجاموس/مكتب العراق بإقامة المؤتمرات العلمية لتطوير جاموس ما بين النهرين.

وأنعقد المؤتمر الاول في محافظة ذي قار بتاريخ22-3-2019، بمشاركة رسمية ووفود من الوزارات المعنية وعدد من الجامعات ودوائر الزراعة والبيطرة والدوائر الساندة في المحافظة، ووفد من خارج العراق واساتذة ومختصين وباحثين في حياة الجاموس. إضافة الى وفدي ايطاليا وإيران وباحثين أكاديميين من المختصين في حياة الجاموس.

يذكر ان الهدف الرئيسي من هذا المؤتمرات هو كيفية رسم خارطة طريق لمشروع وطني مستقبلي لتنمية هذه الثروة التي يمتد عمرها الى أكثر من خمسة الاف سنة .