الاتحاد الدولي : مقتل 65 صحفيا في عام 2020 بينهم عراقيان

المستقلة /- كشف الاتحاد الدولي للصحفيين عن مقتل 65 صحفيا في جميع أنحاء العالم في العام 2020، أثناء تأديتهم لعملهم، حيث واجهوا عنفا متزايدا خلال العام الماضي.

وأشار تقرير للاتحاد الدولي للصحفيين، إلى أن هذا العدد ارتفع مقارنة بالعام الذي سبقه (2019) بـ17 حالة، موضحا أن حوادث العنف قد أودت بحياة 2680 صحفيا وإعلاميا منذ العام 1990.

وأفاد بأن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام كانوا ضحايا عنف ارتكبته جماعات الجريمة المنظمة والمتطرفون والمنظمات الطائفية.

ولفت تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى أن المكسيك كانت أخطر دولة بالنسبة للصحفيين في عام 2020، بناء على إجمالي الوفيات، متصدرة الدول الخطرة على الصحفيين، حيث قتل 14 صحفيا فيها، تلتها أفغانستان، إذ بلغ عدد الصحفيين القتلى فيها 10 حالات، تليها باكستان بـ9 قتلى من الصحفيين، والهند بـ8، فيما سجلت الفلبين وسوريا 4 قتلى من الصحفيين لكل منهما، تليهما نيجيريا واليمن بـ3 قتلى لكل منهما، كما قتل صحفيان في العراق والصومال، بينما سجل كل من بنغلاديش والكاميرون وهندوراس وباراغواي وروسيا والسويد مقتل صحفي واحد.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجر، في هذا الصدد: “لم يكن عام 2020 استثناء من التقرير، فالحكم القاسي لبارونات الجريمة في المكسيك، وعنف المتطرفين في باكستان وأفغانستان والصومال، فضلا عن عدم تسامح المتشددين في الهند والفلبين، ساهم في استمرار إراقة الدماء”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وزير التربية يصل ذي قار

اخبار مصر

مصر.. انتحار شاب أسفل عجلات المترو بمحطة الشهداء

اخبار مصر

فيديو يوثق جريمة تحرش بفتاة مصرية داخل محطة “مترو”

اخر الاخبار

عيد الام في ظل جائحة كورونا يأتي بصمت و لا توجد هناك علامات للاحتفال بالأمهات

اخر الاخبار

تعرف على اهم العلامات التي تنذر بنقص الفيتامينات والمعادن في الجسم

اخبار العراق

مركز حقوقي يحذر من الاسراع باقرار قانون المحكمة الاتحادية

اخبار العراق

الاتحاد الدولي : مقتل 65 صحفيا في عام 2020 بينهم عراقيان

اخبار العراق

الاتحاد الدولي : مقتل 65 صحفيا في عام 2020 بينهم عراقيان

اخر الاخبار

رويترز : كوريا الشمالية تجاهلت محاولات إدارة بايدن اجراء اتصالات سرية معها

اخر الاخبار

المفوضية الأوروبية : استراتيجية التطعيم ضد فيروس كورونا كانت تتضمن أخطاء

اخبار العراق

استمرار تنفيذ مشروع اعادة تأهيل طريق المرور السريع بغداد – حلة

اخر الاخبار

إعلامية كويتية تقدم أدلة تكشف حقيقة فيروس كورونا

اخر الاخبار

الصحف الرياضية تهتم بفوز الريال وتعادل اتلتيكو وخسارة يوفنتوس

اخر الاخبار

”أبل“ ستعيد مستشعر بصمات الأصابع Touch ID لطرازات الآيفون القادمة

اخبار الاردن

الاردن : اجتماعات طارئة لـ النواب والأعيان بعد حادث مستشفى السلط

اخر الاخبار

أسعار فئات بيجو 5008 موديل 2021 في العراق

اخبار العراق

الصحة النيابية : اللجنة العلمية تجيز ثلاثة أنواع من لقاحات كورونا