الاتحاد الاوربي يفرض عقوبات على ايرانيين بسبب الطائرات المسيرة

واشنطن تزعم وجود جنود ايرانيين في القرم

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا في صورة من أرشيف رويترز.

المستقلة/- وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وكيان يزودون روسيا طائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدم لقصف أوكرانيا، على ما أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي الخميس.

وكتبت الرئاسة على تويتر “بعد ثلاثة أيام من المحادثات، اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على إجراءات ضد الكيانات التي تزود (روسيا) الطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع التي تضرب أوكرانيا”. وستدخل العقوبات حيز التنفيذ الخميس.

وأضافت الرئاسة “قررت دول الاتحاد الأوروبي تجميد أصول ثلاثة أفراد وكيان مسؤول عن تسليم الطائرات المسيّرة”. وتابعت أن “الاتحاد الأوروبي مستعد أيضا لتوسيع العقوبات لتشمل أربعة كيانات إيرانية أخرى كانت مدرجة أصلا على قائمة عقوبات سابقة”.

واتهمت أوكرانيا روسيا باستخدام أربع طائرات مسيّرة إيرانية الصنع لقصف كييف الاثنين وقالت إن دفاعاتها الجوية أسقطت 223 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع منذ منتصف أيلول/سبتمبر. لكن الكرملين يقول إن لا علم لديه باستخدام جيشه طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في أوكرانيا فيما قالت طهران إن المزاعم بأنها تزود روسيا أسلحة “لا أساس لها”.

واشنطن تقول إن هناك عسكريين إيرانيين في شبه جزيرة القرم

أعلن البيت الأبيض الخميس أن عناصر إيرانيين كانوا على الأرض في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، لمساعدة القوات الروسية في شن هجمات بطائرات مسيرة على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي “تقديراتنا أن عناصر عسكريين إيرانيين كانوا على الأرض في القرم وساعدوا روسيا في هذه العمليات”.

 

المصدر: يورونيوز

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