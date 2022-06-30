الاتحاد الأوروبي يمدد خدمات اتصالات التجوال المجانية لـ10سنوات قادمة

المستقلة/- أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن التكتّل مدد خدمات اتصالات التجوال المجانية عبر دول الاتحاد الأوروبي حتى عام 2032 ، ما يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على الوصول الإنترنت وإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية دون أي تكاليف إضافية.

وقالت المفوضة الأوروبية للمنافسة، الدنماركية مارغريت فيساير، في بيان أصدرته اليوم الخميس: من خلال لوائح خدمات اتصالات التجوال الخاصّة بنا، نستفيد جميعنا من تلك الخدمات، سواء إن كان المستخدم داخل بلده أو في بلد آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي أو دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وأضافت المفوضة فيساير: “هذه فائدة ملموسة ومهمة للغاية للسوق الأوروبي المشترك. سيؤدي تمديد هذه القواعد إلى إبقاء الأسعار بين المشغلين تنافسية، كما يتيح المجال أمام المستخدمين لاستمرار الاستفادة من خدمات اتصالات التجوال المجانية للسنوات العشر القادمة”.

 

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