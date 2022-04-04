الاتحاد الأوروبي يمدد تجوال خدمات الاتصالات المجاني حتى عام 2032

المستقلة/- وافق القادة الأوروبيون على تمديد خدمات اتصالات التجوال المجانية عبر الاتحاد الأوروبي حتى عام 2032 ، مما يعني أن المستهلكين سيكونون قادرين على استخدام الإنترنت وإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية دون أي تكلفة إضافية.

ووافق المجلس الأوروبي على اللوائح التي أقرها البرلمان الأوروبي في ديسمبر 2021 ، مما يسمح بتمديد قواعد التجوال إلى ما بعد 30 يونيو 2022 ، عندما كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها.

وهذا يعني أنه لا يمكن فرض رسوم إضافية على مستخدمي الهواتف المحمولة مقابل الرسائل النصية والمكالمات والإنترنت في جميع أنحاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، على الرغم من أن اللائحة تسمح لمقدمي خدمات الهاتف المحمول بتعديل أسعارهم لجعلها مستدامة.

كذلك ستظل سياسة “الاستخدام العادل” سارية أيضاً لمنع المستخدمين من الاستفادة من تجوال دائم، أي الحصول على عقد أرخص في بلد ما ولكن استخدامه حصرياً في بلد الإتصالات فيه أكثر تكلفة.

المصدر: يورونيوز