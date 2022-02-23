الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا فرض عقوبات على روسيا

المستقلة /-أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا عن الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها على روسيا، على خلفية قرارها الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وتشمل قائمة العقوبات الأوروبية الجديدة 351 نائبا في مجلس الدوما (الغرفة الأدنى للبرلمان الروسي) الذين صوتوا لصالح الاعتراف بجمهوريتي دونباس، بالإضافة إلى 27 فردا ومنظمة.

وذكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على حسابه في “تويتر” أن “أوروبا موحدة في ردها المؤثر على الخطوات غير القانونية والتهديدات من قبل روسيا بحق أوكرانيا وشعبها”، مضيفا أن التكتل “يدافع عن النظام العالمي المبني على القواعد”.

يتبع..

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