الاتحاد الأوروبي يدعم آلاف النازحين العراقيين للحصول على الوثائق المدنية

المستقلة.. قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انها قدمت المساعدة القانونية لأكثر من 64400 شخص في الفترة من كانون ثاني 2019 إلى حزيران 2020 ، بما في ذلك الاستشارات القانونية والتمثيل أمام المحاكم الإدارية والقضائية وذلك بفضل دعم المانحين مثل الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت انه في الاعوام 2019 و 2020 ، وصلت المبالغ التي تبرع بها الاتحاد الأوروبي للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين لتصل الى 6 ملايين يورو والتي قدمت كمساعدات إنسانية للنازحين في العراق.

وأشارت الى أنها تواصل من خلال هذا الدعم تقديم المساعدة الحيوية لآلاف النازحين من خلال توفير خدمات الحماية الملحة بما في ذلك تقديم المساعدة القانونية ، والحصول على الوثائق المدنية وتقديم الدعم في مجال وتنسيق وإدارة المخيمات.

علاوة على ذلك ، وفي السياق الحالي لجائحة كورونا ساهم الدعم الإنساني والمقدم من الاتحاد الأوروبي أيضًا في دعم خطة الطوارئ التابعة للمفوضية استجابةً للوباء.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون اللاجئين / إدارة الأزمات جانيز ليناريتش “ان من أولويات الاتحاد الأوروبي وفي خضم هذا الوباء ضمان بقاء العائلات العراقية النازحة آمنة ومحمية خاصة مع إغلاق المخيمات في بداية فصل الشتاء “.

وأكد التزام الاتحاد الاوربي من خلال الشراكة مع المفوضية “ببذل كل ما في وسعنا لاجل حماية الذين يغادرون المخيمات من خلال الحصول على الوثائق المدنية والوصول إلى الخدمات ، مع استمرار تقديم الخدمات الاساسية لاؤلئك الذين يبقون في المخيمات”.

وفي الفترة ذاتها ، حصل أكثر من 38000 شخص على الوثائق المدنية من خلال “اللجنة المخصصة للتوثيق المدني” التي أنشأتها وزارة الداخلية اذ يمثل الحصول على الهوية القانونية بالنسبة للنازحين خطوة أساسية للوصول إلى الخدمات العامة والعودة إلى منازلهم ، وممارسة حقوقهم الأساسية.

كما قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإعادة تأهيل وتوفير المعدات لأول مركز اصدار بطاقة الهوية الوطنية الموحدة في نينوى حيث سيزيد المركز من قدرته في اصدار الوثائق المدنية للأشخاص الذين يعيشون في المحافظة.

كما تعمل المفوضية على إعادة تأهيل مديريات الاحوال المدنية الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

وقالت ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيدة فيليبا كاندلر “هنا في العراق ، يفتقر آلاف النازحين إلى الوثائق المدنية المناسبة لاستئناف حياتهم والحصول على الخدمات. فمع الدعم المستمر المقدم من الاتحاد الأوروبي ، تعمل المفوضية من اجل تقديم المساعدة للنازحين للحصول على وثائقهم المدنية. واضافت “يمثل الحصول على الوثائق المدنية خطوة نحو إيجاد حل دائم”.

بالإضافة إلى تقديم المساعدة القانونية المستمرة ودعم التوثيق المدني ومنذ عام 2019 استفاد أكثر من 237000 شخص في العراق من خدمات إدارة المخيمات الممولة من الاتحاد الأوروبي. فبالإضافة إلى دعم العائلات النازحة بالخيام ومواد الإغاثة الأساسية وإصلاح البنية التحتية للطرق وصيانتها ، تكفلت المفوضية بامورالتنسيق والاستجابة الفعالة للمخيمات.

وأشارت المفوضية الى مواصلتها وشركاؤها تنفيذ مبادرات التواصل مع المجتمعات داخل المخيمات للتأكد من أن الأشخاص المعنيين على دراية بالخدمات المتاحة وعلى دراية بالتدابير الوقائية الخاصة بجائحة كورونا.

ونوهت الى أنها بالدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي ، وكجزء من خطة الطوارئ الخاصة بالوباء تكفلت أيضًا بتوفير اماكن الحجر الصحي في المخيمات.