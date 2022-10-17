الاتحاد الأوروبي يخطط لمساعدة الجيش اوكرنيا بمبلغ 500 مليون يورو

المستقلة /- يخطط وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في اجتماعهم في لوكسمبورغ، للموافقة على شريحة جديدة من المساعدة المالية للجيش الأوكراني، وكذلك إطلاق مهمة لتدريب الجيش الأوكراني.

وصرح مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل بأن الدفعة السادسة من المساعدات العسكرية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكييف ستبلغ 500 مليون يورو، وبذلك يصل إجمالي المساعدات العسكرية التي يقدمها الاتحاد لأوكرانيا إلى 3.1 مليار يورو. ويتم تخصيص هذه الأموال من ما يسمى “صندوق السلام الأوروبي”.

وقال ممثل رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي إن الوزراء في اجتماع اليوم 17 أكتوبر سيتخذون قرارا رسميا لإطلاق بعثة تدريب للجيش الأوكراني.

وأوضح أن تدريب العسكريين من أوكرانيا يمكن أن يبدأ في منتصف نوفمبر، وقد تم بالفعل الاتفاق على ميزانية المشروع.

وأضاف الممثل الأوروبي أن مسألة تحديد الدول التي ستشارك في المشروع ومن سيرسل مدربيها للعمل في البعثة جارية حاليًا.