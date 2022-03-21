الاتحاد الأوروبي يبحث حظر النفط الروسي

المستقلة /- تعمل دول الاتحاد الأوروبي على حزمة خامسة من العقوبات ضد روسيا، كما تدرس إمكانية فرض حظر على إمدادات النفط من روسيا.

وبحسب وكالة نوفوستي نقلا عن تصريحات مسؤول أوروبي لإحدى وسائل إعلام أمريكية: “إنه على الرغم من أربع جولات من العقوبات، فإن روسيا لم تغير مسارها فيما يتعلق بأوكرانيا. لهذا السبب، يجب على الدول الأوروبية أن تقرر ما إذا كانت ستفرض حظرا على إمدادات النفط من روسيا”.

وبحسب المصادر، “يمكن فرض حظر على موارد الطاقة الروسية في حالة قصف مكثف لمدينة كييف أو استخدام أسلحة كيمياوية”. إذ يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات الجديدة، اليوم الاثنين.

بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح في أوكرانيا، أعلنت الدول الغربية عن عقوبات جديدة ضد موسكو. واستهدفت العقوبات الرئيسية القطاع المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي الروسي والكثير من الكيانات العامة والخاصة وعلى الأفراد، كما غادرت العشرات من أكبر الشركات الأجنبية السوق الروسية. وأغلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى الأجواء أمام شركات الطيران الروسية.

ووصف الكرملين هذه الإجراءات بأنها حرب اقتصادية لا مثيل لها. وفي الوقت نفسه، شددت السلطات الروسية على استعدادها لمثل هذا التطور في الأحداث، وأكدت أنها ستواصل الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية أمام المواطنين الروس.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

رحلتك اليومية.. 5 طرق لتقليل استهلاك الوقود أثناء القيادة

اخبار العراق

شرطة ميسان : اعتقال متهمة بسرقة منزل أقاربها في إحدى مناطق

اخر الاخبار

أحلام تحيي حفلاً غنائيًا في البحرين في عيد الفطر

الاخبار

الاتحاد الكردستاني : هذا علاقة ازمة رئاسة الجمهورية بالبيت الكردي

الاخبار

عضو بالعصائب: هذا الخلاف الوحيد الممكن في عملية الترشيح

الاخبار

الاتحاد الأوروبي يبحث حظر النفط الروسي

الاخبار

10 أطعمة مهمة لمريض ضغط الدم المرتفع

الاخبار

10 أطعمة مهمة لمريض ضغط الدم المرتفع

الاخبار

زيلينسكي يرى القدس الحل لانهاء الحرب الروسية

اخبار العراق

اليوم الاثنين .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات

الاخبار

خبير سياسي: المال السياسي لن يحقق الاهداف

الاخبار

صحيفة : امريكا تلبي طلب السعودية في هذا الامر

اخر الاخبار

القانون : جميع الأبواب مفتوحة مع التيار الصدري لإعادة ترتيب البيت الشيعي

اخر الاخبار

هل بوتين مجنون أو مريض نفسيًا؟

اخر الاخبار

صحيفة صينية : الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يقدمون مساعدات عسكرية لأوكرانيا

اخر الاخبار

أحدث الأغاني التي أطلقها النجوم العرب بمناسبة عيد الأم 2022

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار الذهب بسبب تصاعد الأزمة الأوكرانية