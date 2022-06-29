الاتحاد الأوروبي تقرر حظر سيارات البنزين والديزل بحلول 2035

المستقلة /- وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين وديزل اعتبارا من 2035، وذلك في إطار المساعي لتقليل انبعاثات الكربون.

وهذا المشروع الذي كانت المفوضية الأوروبية كشفت النقاب عنه في يوليو/ تموز 2021 يرمي إلى بلوغ الأهداف المناخية لأوروبا وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من السيارات الجديدة في القارة إلى الصفر.

والقرار، الذي وافق عليه وزراء البيئة الأوروبيون خلال اجتماع في لوكسمبورغ، يفرض عمليا حظرا في دول الاتحاد على بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات تعمل بالبنزين أو الديزل، والانتقال تاليا إلى المحركات الكهربائية.

لكن بناء على طلب بعض أعضائه، ومن بينهم ألمانيا وإيطاليا، وافق وزراء البيئة في الاتحاد على أن ينظروا في المستقبل في إمكانية السماح بالمحركات العاملة بتكنولوجيات بديلة، مثل الوقود الاصطناعي والمحركات الهجين، إذا ما كان هذا الأمر يتيح تحقيق الهدف المتمثل بالقضاء تماما على انبعاثات السيارات من غازات الدفيئة.

ومدد الوزراء لخمس سنوات، أي حتى نهاية 2035، الإعفاء من التزامات ثاني أوكسيد الكربون الممنوح للمصنعين “المتخصصين” أو أولئك الذين ينتجون أقل من 10 آلاف مركبة سنويا. وهذا البند، الذي يطلق عليه أحيانا اسم “تعديل فيراري” تستفيد منه خصوصا الماركات الفاخرة.

ويتعين الآن التفاوض على هذه الإجراءات مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

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