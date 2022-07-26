الاتحاد الآسيوي يرفض طلب استثناء العراق من التراخيص الاسيوية

المستقلة/- أفاد مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بأن الاتحاد تسلم رسالة من نظيره الآسيوي بشأن التراخيص للموسم الكروي المقبل.

وأبلغ المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة؛ ان “الاتحاد الاسيوي لكرة القدم رد على رسالة اتحاد الكرة العراقي التي بعثها في وقت سابق تتضمن طلب استثناء الاندية العراقية من التراخيص”.

واضاف ان “الرسالة المستلمة من الاتحاد العراقي تضمنت رفض الاتحاد الآسيوي طلب الاتحاد العراقي باستثناء العراق من التراخيص الاسيوية الخاصة بالاندية العراقية لموسم 2022-2023”.

وبين ان “الاتحاد العراقي في هذه الحالة وبعد رفض الاتحاد الآسيوي بشكل قطعي، ملزم بتطبيق التراخيص على الاندية الممتازة قبل مشاركتها في بطولة الدوري الممتاز للموسم المقبل بشكل حازم”.

واشار الى انه “في حال عدم تطبيق أي ناد عراقي لمعايير التراخيص الاسيوية سيكون خارج المشاركة ويتم استبداله بنادٍ اخر يمتلك مقومات ومعايير التراخيص الاسيوية”.

وكان على الاندية العراقية أن تطبق المعايير منذ العام 2016 ولكن في كل موسم يتم التأجيل بطلب من الاتحاد العراقي الى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم حتى وصل الأمر الى وجوب التطبيق ان يكون الزامياً على كل نادي يود اللعب بالدوري الكروي الممتاز المقبل.

يذكر ان الاتحاد العراقي لكرة القدم سبق وأن اقام ورش عمل لممثلي الاندية منذ العام 2014، لكن الى اليوم لا يوجد اي ناد اكمل شروط التراخيص الآسيوية.