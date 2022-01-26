الإيراني سليمان زاده حكما لجائزة “فيبرشي” في مهرجان برلين السينمائي

المستقلة/- منصور جهاني/.. كُلف الناقد السينمائي الايراني البارز حامد سليمان زاده وبدعوة رسمية من مهرجان برلين السينمائي الدولي الثاني والسبعين، بتحكيم افلام جائزة “فيبرشي” FIPRESCI (الاتحاد الدولي لنقاد السينما العالمية).

يشار الى ان “حامد سليمان زاده”، باحث وناقد ومحاضر في السينما الإيرانية العالمية، بات في عام 2021 حكما لجائزة فيبرشي في مهرجان كان السينمائي الرابع والسبعين في فرنسا، إلى جانب اثنين من نقاد السينما العالمية البارزين؛ “ألكسندر توسوارت” Alexander Zwart من هولندا و “بيتينا هيرش” Bettina Hirsch من ألمانيا سيحكمان على الأفلام في قسم المنتدى في مهرجان “برلين” Berlinale السينمائي الثاني والسبعين.

يعد قسم “فوروم” Forum من أهم الأقسام التنافسية في مهرجان برلين السينمائي، والذي يهدف إلى فهم ماهية السينما وقيادة التجارب وتقديم وجهات نظر جديدة بشان المحتوى والتشكيل السينمائي المعاصر.

ويعتبر سليمان زاده الناقد الوحيد للسينما الإيرانية الذي لديه حتى الآن خبرة في التحكيم في ثلاثة مهرجانات سينمائية عالمية مهمة. تشمل “جوتنبرج” Göteborg السويد، وكان فرنسا، وبرلين ألمانيا.

وينعقد مهرجان برلين السينمائي الدولي بدورته الثانية والسبعين، بإدارة “ماريت ريسنبك” Mariette Rissenbeek وإدارة فنية من قبل “كارلو شاتريان” Carlo Chatrian، في أقسام المسابقة “الرئيسية” و”المنتدى” و “الفيلم القصير” و”الوثائقي” والأقسام غير التنافسية “بانوراما” و “عرض خاص” وقسم “جيل برلين 2022” و “عرض السينما الكلاسيكية” .