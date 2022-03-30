الإيراني حامد سليمان زاده حكماً لمهرجان اسطنبول السينمائي الدولي الـ41

المستقلة/-منصور جهاني/.. عُين الناقد والباحث والمحاضر في السينما الإيرانية العالمية “حامد سليمان زاده”، حكماً لمهرجان اسطنبول السينمائي الدولي الحادي والأربعين في قسم جائزة “فيبرشي” في الاتحاد الدولي لنقاد السينما.

وسيقوم السينمائي الايراني “حامد سليمان زاده” Hamed Soleimanzadeh الذي شغل سابقا منصب تحكيم لمهرجانات سينمائية عالمية مرموقة من قبيل كان وبرلين وجوتنبرغ؛ بالتحكيم في مهرجان “اسطنبول” Istanbul السينمائي الدولي بدورته الحادية والاربعين، إلى جانب كل من البرتغالي “فرانشيسكو فريرا” Francisco Ferreiera والتركي “أردوغان ميتراني” Erdogan Mitrani.

ويعد مهرجان اسطنبول السينمائي أقدم مهرجان سينمائي في تركيا، ويهدف إلى الترويج لأفلام قيمة في سوق السينما؛ يقام في شهر أبريل من كل عام.

وحضر هذا المهرجان في نسخات سابقة حتى الآن، كل من المخرجين الإيرانيين المشهورين مثل؛ عباس کیارستمی، بهرام بیضایی، جعفر پناهی، بهمن قبادی، مانی حقیقی و شهرام مکری.

ينعقد مهرجان اسطنبول السينمائي الدولي في الفترة من 8 إلى 19 نيسان/أبريل 2022 ، بإدارة “كرم آيان” Kerem Ayan في حين يتولى الادارة الفنية للمهرجان “بولغو أوزتورك” Bulgu Öztürk.