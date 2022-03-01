الإنتر سيخوض مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف ميلان

المستقلة /- يصطدم فريق ميلان بجاره الإنتر في مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب “سان سيرو”، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا الموسم الجاري 2021-2022.

وتأهل ميلان على حساب لاتسيو برباعية نظيفة فى الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، فيما أقصى إنتر ميلان نظيره روما بهدفين نظيفين.

ميلان ضد الإنتر
يخوض فريق ميلان ديربى الليلة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية على مستوي الدوري الإيطالي، والتى قادته إلى صدارة المسابقة برصيد 57 نقطة، قبل أن ينتزعها نابولي بفارق الأهداف أول أمس الأحد.

ولا يعرف ميلان الهزيمة خلال أخر 5 جولات من بطولة الدوري الإيطالي، حيث فاز في لقاءين أحدهما على الإنتر بنتيجة 2-1 والأخر ضد سامبدوريا، فيما تعادل مع يوفنتوس وساليرنيتانا وأودينيزي بالترتيب.

ويأمل ستيفانو بيولي مدرب ميلان، في تحقيق الفوز اليوم، من أجل تعزيز فرص الروسونيري في المنافسة على لقب الكأس هذا الموسم، بعدما فرض نفسه في بطولة الدوري الإيطالي وإعتلي القمة بالمناصفة مع نابولي.

على الجانب الآخر، يخوض الإنتر ديربي الغضب اليوم، أمام جاره ميلان وسط سلسلة من النتائج المخيبة للأمال على المستوي المحلي والأوروبي، حيث غابت الإنتصارات عن الفريق خلال أخر 4 جولات من بطولة الدوري الإيطالي، حيث خسر ضد ميلان وساسولو وتعادل مع جنوي ونابولي، وهو ما أفقده صدارة جدول المسابقة، لكن يتبقي له مباراة مؤجلة.

كما سقط إنتر ميلان أمام ليفربول بنتيجة 0-2 في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب “جوزيبي مياتزا”.

يتطلع سيموني إنزاجي مدرب إنتر، إلي الثأر من ميلان لتعويض الخسارة أمامه بنتيجة 1-2 في الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإيطالي، والزحف نحو لقب الكأس هذا الموسم، كتعويض عن النتائج المخيبة على المستويين المحلي والأوروبي هذا الموسم.

ويسعي مدرب النيراتزوري إلي الخروج بدفعة معنوية من مباراة ميلان اليوم، للإستمرار في المنافسة على لقب الكالتشيو الذي توج به الموسم الماضي.

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