الإمتحان ممثّل العراق في أوسكار 2023 يعرض في أمريكا وألمانيا

المستقلة/-منصور جهاني/.. من المقرر عرض فيلم “الامتحان” للمخرج ” شوکت امین کورکي” وإنتاج ” ممد اکتاش” والذي يمثّل العراق في أوسكار 2023 حول قضايا المرأة ومشاكلها في الشرق الأوسط، في في لوس أنجلوس و نيويورك و برلين.

يشار الى ان فيلم «الامتحان» The Exam هو إنتاج مشترك لإقليم كردستان العراق وألمانيا وقطر. في أول عرض عالمي له في قسم “المسابقة الرئيسية” Crystal Globe في مهرجان «كارلوفي فاري» Karlovy Vary السينمائي الدولي الخامس والخمسين، وفاز بجائزة “فيبرشي” FIPRESCI من الاتحاد الدولي لنقاد السينما.

وحصد هذا الأثر السينمائي البارز، واستمرارا لظهوره العالمي، جائزة أفضل فيلم في القسم الدولي من الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان «سانتا باربارا» Santa Barbara السينمائي الدولي في الولايات المتحدة، وجائزة أفضل سيناريو في قسم “المسابقة الرئيسية” للمهرجان السينمائي الدولي التاسع عشر، جائزة “تيرانا” Tirana في ألبانيا، وجائزة “صندوق الأمم المتحدة للسكان” UNFPA في مسابقة “البانوراما الدولية” في مهرجان السينما الدولي الثالث والأربعين “القاهرة” Cairo مصر، جائزة لجنة التحكيم الخاصة لقسم المسابقة الدولية في مهرجان الفيلم الدولي السابع والثلاثين “مونس” Mons بلجيكا وجائزة أفضل فيلم من القسم الدولي للمسابقة الرئيسية من مهرجان “فيكتوريا” Victoria السينمائي الدولي السابع والعشرون في كندا.

كما انتخب هذا الفيلم أيضا في قسم “نافذة على السينما الآسيوية” A Window on Asian Cinema في مهرجان «بوسان» Busan السينمائي الدولي السادس والعشرين في كوريا الجنوبية، وفي قسم “بانوراما العالم” في مهرجان غوا السينمائي الدولي الثاني والخمسين في الهند، وفي قسم “آفاق” في 20 ومهرجان الفيلم الدولي الثاني “تبليسي” Tbilisi في جورجيا، وفي مهرجان الفيلم الدولي الأول “البحر الأحمر” Red Sea بالمملكة العربية السعودية، وفي مهرجان الفيلم الدولي الرابع والثلاثين “اكسغراند” Exground بألمانيا وفي قسم “بانوراما” في الفيلم الدولي 58 مهرجان “الحصان الذهبي” Golden Horse في تايوان تم عرضه في مهرجان “ليدن” Leiden السينمائي الدولي السادس عشر في هولندا، وفي مهرجان “ليدز” Leeds السينمائي الدولي الخامس والثلاثين في بريطانيا، وفي مهرجان “دهوك” Duhok السينمائي الدولي الثامن في كردستان.

الفيلم هو رابع عمل روائي طويل للمخرج الكردي “شوكت أمين كوركي”، ومن إنتاج “ميتوس فيلم” Mîtos Film في برلين، “مستي فيلم” في السليمانية، ويعرض عالميا من قبل شركة “آرت هود” ArtHood الألمانية وأدى الأدوار في فيلم “الامتحان” مجموعة من الممثلين المشهورين وذوي الخبرة من إقليم كردستان العراق، إلى جانب عدد من الممثلين الشباب منهم؛ ئافان جمال، فانيا سالار، حسين حسن، شوان عطوف، هوشیار زیرو نیروه‌یی، نيجار عثمان، كاوه قادر، عادل عبدالرحمن و … .

و فيلم امتحان من إخراج: شوكت أمين كوركي ، السيناريو: شوكت أمين كوركي و محمد رضا جوهرى.