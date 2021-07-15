الإمارات: لا اتفاق حتى الآن مع أوبك+

المستقلة /- اعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية عن استمرار المفاوضات بشأن إنتاج النفط ضمن تحالف دول أوبك+.

وقالت الوزارة في بيان  إن “المفاوضات البناءة لا تزال مستمرة بين الأطراف المسؤولة، وأن الاتفاق لم يجر حتى الآن” بشأن إنتاج النفط ضمن تحالف دول أوبك+.

وأشارت إلى إنها تتابع المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام بشأن التوصل إلى توافق على تعديل سقف الإنتاج المرجعي للإمارات.

يذكر أن الإمارات تطالب بسقف مرجعي يقترب من 4 ملايين برميل يوميا فيما تتحدث مصادر من المنظمة عن مستوى يزيد قليلا على 5ر3 مليون برميل.

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