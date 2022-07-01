الإمارات توقع اتفاقية للتجارة الحرة مع اندونيسيا

رئيسا الامارات واندونيسيا يشهدان مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

المستقلة/-وقعت الإمارات وإندونيسيا، الجمعة، اتفاقية للتجارة الحرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يوسيع آفاق التعاون بين واحدة من أكبر اقتصادات الخليج وأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وتتيح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في أبوظبي، إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتداولة بين الدولتين، بحسب “رويترز”.

وقالت وزارة التجارة الإندونيسية إن الاتفاقية تشمل فصولا عن الخدمات والاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية والاعتراف المتبادل بشهادة الحلال لبعضهم بعضا.

وعززت الإمارات العلاقات التجارية مع إندونيسيا ضمن طموحاتها لزيادة حجم اقتصادها إلى 816 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، ومن بين السبل لتحقيق ذلك توقيع اتفاقيات التجارة الحرة.

وقالت وزارة التجارة الإندونيسية إن حجم التبادل التجاري بين إندونيسيا والإمارات بلغ نحو أربعة مليارات دولار العام الماضي.

وبحسب مرصد التعقيد الاقتصادي، فإن الصادرات الرئيسية الإندونيسية إلى الإمارات هي زيت النخيل والمجوهرات والمعادن النفيسة، في حين أن معظم الصادرات الإماراتية لإندونيسيا تتمثل في الغازات البترولية والزيوت غير النفطية والحديد.

وقال الوزير الإندونيسي في بيان “هذه الاتفاقية ستكون مدخل إندونيسيا إلى الإمارات، ومركزا لزيادة الصادرات إلى وجهات غير تقليدية مثل منطقة الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا”.

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