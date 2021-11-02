الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لهذه الفئة

المستقلة /- وجه الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، بمنح الإقامة الذهبية للعاملين في خط الدفاع الأول وأسرهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ، أن التوجيه الصادر من ولي عهد أبوظبي جاء تقديرًا لجهود العاملين في خط الدفاع في حماية المجتمع.

ويعني خط الدفاع الأول الطواقم الطبية ورجال الأمن وغيرهم من القطاعات التي كانت في خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الشيخ “محمد بن زايد” أعلن قبل 3 أسابيع عن عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد بعدما بات الوضع الصحي آمنًا ومطمئنًا لتجتاز الإمارات جائحة كورونا.”وام”

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فتاة عربية كفيفة.. مستشارة خاصة للولايات المتحدة

اخر الاخبار

بالصور .. ابنة أمير سعودي تخطف أنظار السعوديين

اخر الاخبار

انقطاع الكهرباء لمدة 5 سنوات وارتفاع الحرارة.. أمور بانتظار سكان العالم

اخر الاخبار

فيديو مرعب.. “الجوكر” الذي أرعب طوكيو

اخبار العراق

السعداوي : الحكومة المقبلة ستكون أسوأ من سابقاتها ولن تدور معها عجلة التقدم

اخبار العراق

محلل يحذر من استمرار الانقسامات السياسية وسعي بعض الاطراف لتكوين تحالفات

اخبار العراق

الخشان : البرلمان المقبل سيشهد تشكيل جبهة معارضة

اخبار العراق

الخشان : البرلمان المقبل سيشهد تشكيل جبهة معارضة

اخر الاخبار

فيديو : بايدن يستسلم للنوم خلال انعقاد قمة عالمية!

اخر الاخبار

ملامح حرب كبرى.. ماذا يجري في الشمال السوري؟

اخر الاخبار

اعتقال “أحمد سعد” وايقافه عن الغناء يتصدر التريند

اخر الاخبار

قيس سعيد: هناك فساد مستشري في القضاء ويجب إصلاحه

اخر الاخبار

لبنان ينفي وقف الرحلات مع دول الخليج

اخر الاخبار

موظفة سابقة تدعو مؤسس الفيس بوك الى التنحي عن الشركة

اخر الاخبار

بايدن يعتذر عن قرار اتخذه ترامب

اخبار العراق

الصيهود : الاطار التنسيقي قوى ومتماسك ولا توجد خلافات انما اختلاف بوجهات النظر

اخر الاخبار

بينها العراق والبحرين.. أكثر 10 دول تعاني من التلوث