الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لهذه الفئة

المستقلة /- وجه الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، بمنح الإقامة الذهبية للعاملين في خط الدفاع الأول وأسرهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ، أن التوجيه الصادر من ولي عهد أبوظبي جاء تقديرًا لجهود العاملين في خط الدفاع في حماية المجتمع.

ويعني خط الدفاع الأول الطواقم الطبية ورجال الأمن وغيرهم من القطاعات التي كانت في خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الشيخ “محمد بن زايد” أعلن قبل 3 أسابيع عن عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد بعدما بات الوضع الصحي آمنًا ومطمئنًا لتجتاز الإمارات جائحة كورونا.”وام”