الإمارات تمدد حظر الطائرات دون طيار

المستقلة /- أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، تمديد قرار حظر طيران الطائرات من دون طيار حتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة في بيان إن الحظر يشمل “عمليات الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات بدون طيار والتي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار (الدرون)، والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية وحتى إشعار آخر”.

وأضافت أن قرار الحظر جاء “بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، وفقا للتعليمات الصادرة”، لافتة إلى أنه “يتم حاليا مراجعة وتعديل الأنظمة المتعلقة باستخدام الطائرات بدون طيار في الدولة ومناطق الطيران”.

وأوضحت أنه فيما يخص الجهات والشركات التي لديها عقود عمل أو مشاريع تجارية تعتمد على استخدام الطائرات بدون طيار فإنه “يتوجب عليها التواصل مع الهيئة العامة للطيران المدني لأخذ الاستثناءات والتصاريح اللازمة”.

وشددت وزارة الداخلية على أن كل من يخالف هذه التعليمات “سيعرض نفسه للمساءلة القانونية”، وعقوبات بالحبس قد تصل إلى 5 سنوات.