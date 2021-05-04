الإمارات تعلن تمديد تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند

المستقلة/-أحمد عبدالله/قالت الإمارات إنها ستمدد تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند، بسبب الأزمة الصحية التي تعيشها الهند جراء الانتشار الواسع لفيروس كورونا هناك.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن التمديد على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين من الهند، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للإمارات والمتجهة إلى الهند.

كما يشمل ذلك تمديد تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في الهند خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى الإمارات، مع استمرار تسيير الرحلات بين البلدين، حيث سيسمح بنقل الركاب من الإمارات إلى الهند على هذه الرحلات.

كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من الهند إلى الامارات مع تطبيق الإجراءات الإحترازية المذكورة، والتي تشمل مواطني الإمارات، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين البلدين، والوفود الرسمية، وطائرات رجال الأعمال، وأصحاب الإقامة الذهبية، على أن يتم إلزامهم بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجرا مدته 10 أيام، وفحص PCR في المطار، وفي اليومين الرابع والثامن من دخول دولة الإمارات.

وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة، على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code .

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين القادمين من الهند عبر دول أخرى، أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما، لكي يسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين.

وأهابت الهيئة بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها، لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية، دون أي تأخير أو التزامات أخرى.

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