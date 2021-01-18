الإمارات تعلق قرار إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول

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المستقلة.. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين، أن الإمارات العربية المتحدة قد قررت تعليق إعفاءات التأشيرة للإسرائيليين الراغبين في السفر إلى الإمارات بسبب ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أنه بعد التغيير، ستكون تأشيرات الدخول لكل دولة مطلوبة للسفر سواء بالنسبة للإماراتيين أو الإسرائيليين حتى يوليو/تموز المقبل.

قرار التعليق سيوقف موجة سفر الإسرائيليين إلى الإمارات، حيث سافر العديد منهم بعد قرار أبو ظبي تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية العام الماضي. وكانت الإمارات حتى وقت قريب واحدة من الدول القليلة التي يمكن للإسرائيليين السفر إليها دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين.

ويشهد كلا البلدين ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى تغيير متطلبات السفر. وبالرغم من هذا تظل إمارة دبي مفتوحة للسياح الأجانب الذين تنقلوا بعشرات الآلاف للاحتفال بالعطلات ورأس السنة الجديدة في الإمارات العربية المتحدة، مما ساهم في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت إسرائيل قد فرضت الشهر الماضي قواعد جديدة مرتبطة بفيروس كورونا تلزم السكان العائدين إلى البلاد العزل الذاتي، وتنهي الإعفاءات الممنوحة للقادمين من عدد قليل من البلدان التي كانت مصنفة سابقًا على أنها “خضراء”.

 

المصدر :  يورونيوز

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