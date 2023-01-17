الإمارات تطلق شعار قمة “كوب 28”

المستقلة/- أطلق وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، الشعار الرسمي والهوية البصرية الخاصة بالدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، التي تستضيفها الإمارات في وقت لاحق من العام الجاري، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وذكرت “وام” أن الشعار مستوحى من مفهوم “عالم واحد”، مشيرة الى أن المكونات البصرية للشعار تسلط الضوء على العلاقة بين الإنسانية والطبيعة والتكنولوجيا والابتكار.

وستعقد قمة “كوب 28” في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الاول/ديسمبر 2023.

وتفصيلا، ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”: “انطلاقا من مفهوم أننا جميعا سكان “عالم واحد”، جاء التصميم في شكل كروي باللونين الأخضر الفاتح والداكن”.

ويتضمن التصميم مجموعة من الرموز المتنوعة المتعلقة بالعمل المناخي، مثل الإنسان وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وعناصر من الحياة البرية والطبيعة، وكلها متضمنة داخل شكل كرة أرضية.

وتعكس تلك العناصر مجتمعة ثروة الموارد الطبيعية والتكنولوجيا البشرية، وتؤكد ضرورة الابتكار في جميع القطاعات لتحقيق نقلة نوعية في التنمية المستدامة الشاملة.

ويُعد التصميم إشارة إلى المجتمع الدولي بضرورة توحيد الجهود وتضافرها لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة، والمضي قُدما في مسار يحتوي الجميع للوفاء بالالتزامات المناخية العالمية بصورة تعاونية وعمل عالمي مشترك.

ويؤكد الشعار على الرسائل الأساسية لمؤتمر الأطراف وتشمل:

مؤتمر للتعاون وتضافر الجهود ومد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب.

احتواء القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع العلمي، والمجتمع المدني، والنساء، والشباب، حيث تم تمثيل جميع تلك الفئات ضمن الرموز المتنوعة الموجودة في الهوية البصرية.

ويعزز الشعار التأكيد على نهج مؤتمر الأطراف في أن يكون عمليا يشمل ويحتوي الجميع، ويرتقي بالطموحات، لينتقل بالعالم من وضع الأهداف إلى تنفيذها بشأن موضوعات “التخفيف”، و”التكيّف”، و”التمويل”، و”الخسائر والأضرار”.