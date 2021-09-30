الإمارات تستكمل المرحلة الثانية من قطار الاتحاد

المستقلة /- أعلنت شركة الاتحاد للقطارات، استكمال الأعمال الإنشائية “للحزمة أ” من المرحلة الثانية لمشروع قطار الاتحاد الذي يفترض أن يمثل الجزء الإماراتي من مشروع القطار الخليجي.

وقال المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالإنابة لدى الشركة، عمر السبيعي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن هذه المرحلة تصل إلى منطقة الغويفات على الحدود مع السعودية.

يذكر أن أهداف مشروع قطار الاتحاد في الإمارات، تشمل ربط المناطق الصناعية بالموانئ، وتحقيق عوائد تقدر بحوالي 100 مليار درهم (27 مليار دولار) خلال 50 سنة المقبلة، الى جانب خفض الانبعاثات الضارة بنسبة 80 بالمئة مقارنة مع وسائل النقل الأخرى.